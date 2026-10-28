Terremoto politico a Cosenza, Franz Caruso azzera le deleghe agli assessori

Svolta politica al Comune di Cosenza, dove il sindaco Franz Caruso ha deciso di azzerare le deleghe degli assessori per avviare una nuova fase di confronto con le forze del centrosinistra e i movimenti civici cittadini. Una scelta che il primo cittadino presenta come un passaggio necessario per rafforzare la coalizione di governo, rilanciare il progetto Cosenza 2050 e costruire un campo progressista più ampio in vista delle scadenze elettorali del 2027. La decisione arriva in un momento che lo stesso Caruso descrive come caratterizzato da incertezza politica e dalla necessità di fare chiarezza sugli equilibri della coalizione. Il sindaco precisa, tuttavia, che l’azzeramento delle deleghe non rappresenta una valutazione negativa dell’operato degli assessori, ai quali riconosce il lavoro svolto durante l’esperienza amministrativa.

Franz Caruso azzera le deleghe: “Serve una pausa di riflessione politica”

“La situazione politica attuale, caratterizzata da un clima di incertezza, che tende a generare disorientamento, consiglia una pausa di attenta riflessione”. È questa la premessa con cui Franz Caruso annuncia la decisione di intervenire sull’assetto della Giunta comunale. Una riflessione che, secondo il sindaco, dovrà servire a rilanciare il progetto politico Cosenza 2050 e a chiarire le prospettive del campo progressista cittadino. Caruso rivendica i risultati elettorali ottenuti dal centrosinistra a Cosenza dall’autunno del 2021 fino al marzo 2026, sottolineando come, secondo la sua valutazione, il progetto politico abbia consentito di prevalere sul centrodestra nei diversi appuntamenti elettorali. Il primo cittadino evidenzia inoltre che Cosenza è l’unica città capoluogo della Calabria ad aver registrato, nel periodo richiamato, una continuità di successi delle forze progressiste. Un risultato che, nella sua analisi, attribuisce alla città una particolare responsabilità politica in vista delle elezioni amministrative e politiche del 2027.

Il sindaco vuole allargare la maggioranza a tutte le forze del centrosinistra

L’obiettivo dichiarato è rafforzare il governo municipale attraverso il coinvolgimento di tutte le forze politiche che si oppongono al centrodestra, comprese quelle che attualmente non partecipano all’amministrazione comunale. Per Caruso, l’esperienza politica e amministrativa di Cosenza rappresenta un patrimonio da preservare e un possibile punto di riferimento per l’intero centrosinistra calabrese. Il sindaco richiama la necessità di unire le componenti progressiste, riformiste e civiche attorno a un progetto di governo condiviso, capace di garantire continuità amministrativa e, contemporaneamente, ampliare la partecipazione politica. È proprio in questa prospettiva che si inserisce la decisione di azzerare le deleghe degli assessori, avviando un confronto con tutte le realtà politiche e civiche che condividono il percorso dell’attuale amministrazione.

Caruso: “Giudizio positivo sulla Giunta, ma apriamo a tutto il campo largo”

Il sindaco sottolinea che la scelta non nasce da una bocciatura dell’attività amministrativa svolta fino a questo momento. Al contrario, esprime apprezzamento per il lavoro della Giunta e della maggioranza consiliare, ricordando che, secondo quanto dichiarato, tutte le delibere approvate nei cinque anni di amministrazione hanno ottenuto il voto unanime della Giunta e della maggioranza. Caruso chiarisce quindi il significato politico della decisione: “al fine di favorire questo ineludibile percorso di confronto con tutte le forze politiche del centro sinistra e con le espressioni civiche della città e nella prospettiva di allargare la partecipazione al governo municipale, rimarcando con soddisfazione che, in questi cinque anni, non c’è stata una sola delibera, che non sia stata approvata, all’unanimità, dalla giunta e dalla maggioranza consiliare, manifestando, conseguentemente, il mio sincero apprezzamento per il lavoro alacremente svolto dalla giunta e dalla maggioranza consiliare, comunico che procedo all’azzeramento delle deleghe in capo ai singoli assessori per avviare, contestualmente e speditamente, una necessaria, proficua, plurale e ampia interlocuzione con tutto il campo progressista della città.” Il primo cittadino ribadisce che l’azzeramento delle deleghe non modifica il giudizio positivo sull’operato della squadra amministrativa, ma vuole rappresentare un segnale di apertura verso tutte le componenti del campo largo. “L’azzeramento delle deleghe non intende in alcun modo scalfire il giudizio ampiamente positivo sull’attività politico-amministrativa svolta finora. Al contrario, vuole testimoniare con chiarezza e rispetto la massima apertura nei confronti di tutte le forze del “campo largo”, nessuna esclusa, comprese quelle che oggi non partecipano al governo cittadino”, evidenzia.

Cosenza 2050 e le elezioni del 2027: la strategia di Franz Caruso

Il progetto politico che Caruso intende rilanciare guarda anche alle prossime scadenze elettorali. Il sindaco considera fondamentale mantenere la continuità amministrativa per completare il percorso avviato, richiamando tra i risultati raggiunti il risanamento delle finanze comunali. Allo stesso tempo, ritiene necessario rafforzare la coalizione progressista per affrontare con maggiore competitività gli appuntamenti del 2027. Caruso assegna a Cosenza un ruolo rilevante anche nella prospettiva delle elezioni politiche nazionali, auspicando che la città possa contribuire al risultato dell’intero schieramento progressista in Calabria. “Ciascuno, con spirito di generosa responsabilità, deve avvertire il peso del proprio contributo. Attraverso l’unità del nostro ampio schieramento, dobbiamo puntare alla vittoria delle elezioni politiche del 2027: Cosenza, prima fra tutte in Calabria, sarà determinante per il raggiungimento di questo risultato.”

L’appello ai partiti e ai movimenti civici: “rafforzare l’alleanza di governo”

La nuova fase politica annunciata dal sindaco sarà dunque caratterizzata da un confronto con le forze che si riconoscono nel campo progressista, con l’obiettivo di valutare un possibile ampliamento della partecipazione al governo cittadino. Caruso conclude rivolgendo un appello ai partiti e ai movimenti civici affinché contribuiscano al rafforzamento dell’alleanza, richiamando il senso di responsabilità verso la città. “Chiedo con forza e con spirito autenticamente unitario a tutti i partiti e ai movimenti civici che condividono questa prospettiva di irrobustire l’alleanza di governo. Questo atto di responsabilità non deve limitarsi a una scelta eminentemente politica o elettorale, ma deve configurarsi soprattutto come un atto di coerenza, responsabilità e lealtà verso la città e verso la comunità che ha creduto nella rinascita di Cosenza”. L’azzeramento delle deleghe segna così l’avvio di una fase di confronto politico per l’amministrazione di Cosenza. L’obiettivo dichiarato da Franz Caruso è consolidare l’esperienza di governo, ampliare il coinvolgimento delle forze progressiste e civiche e rilanciare il progetto Cosenza 2050 in vista delle prossime sfide elettorali.