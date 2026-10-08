Terremoto nel Tirreno, forte scossa al largo delle Isole Eolie

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato nelle prime ore di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, nel Mar Tirreno meridionale, a nord delle Isole Eolie. L’evento, rilevato dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificato alle 05:42:50, con epicentro in mare aperto, a circa 81 chilometri a nord-nordovest di Malfa, nell’arcipelago messinese. La particolarità più significativa di questa scossa non riguarda soltanto la magnitudo, ma soprattutto la posizione del punto in cui si è originata la rottura sismica: 372,3 chilometri di profondità. Una distanza enorme dalla superficie terrestre, che colloca il fenomeno tra i terremoti profondi caratteristici della complessa struttura geologica del Tirreno.

Nonostante l’energia liberata, al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. La notevole profondità dell’ipocentro rappresenta infatti un elemento determinante per comprendere gli effetti limitati dell’evento sulla superficie.

Terremoto oggi nel Tirreno: i dati INGV e la posizione dell’epicentro

La scossa è stata localizzata nella porzione meridionale del bacino tirrenico, in un settore marino situato a nord dell’arcipelago delle Eolie. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 39,1163° di latitudine Nord e 14,7858° di longitudine Est. Il terremoto ha raggiunto una magnitudo locale ML 4.7, un valore che per un evento superficiale potrebbe produrre uno scuotimento sensibilmente percepibile nei centri abitati vicini all’epicentro. In questo caso, invece, il movimento si è originato a centinaia di chilometri sotto il fondale marino, all’interno del mantello terrestre. È proprio questa caratteristica a rendere il fenomeno particolarmente interessante dal punto di vista scientifico. La distanza tra la sorgente del terremoto e la superficie contribuisce infatti ad attenuare gli effetti dello scuotimento, pur consentendo alle onde sismiche di propagarsi attraverso vaste porzioni della penisola italiana.

Perché il terremoto di magnitudo 4.7 non ha provocato danni

La differenza tra un terremoto superficiale e uno che si sviluppa a oltre 370 chilometri di profondità è fondamentale nella valutazione del rischio. La magnitudo misura la dimensione dell’evento sismico e l’energia liberata alla sorgente, mentre l’intensità dello scuotimento descrive gli effetti prodotti in un determinato luogo. Due terremoti con la stessa magnitudo possono quindi avere conseguenze estremamente differenti. Nel caso della scossa registrata oggi, le onde sismiche devono attraversare un considerevole spessore di materiali terrestri prima di raggiungere il suolo. Durante la propagazione, una parte dell’energia viene attenuata e distribuita su distanze molto grandi.

Questo spiega perché un evento di magnitudo 4.7, se originato a profondità eccezionale, possa non determinare conseguenze significative nei territori costieri. I terremoti profondi possono comunque essere rilevati dagli strumenti a grandi distanze e, in determinate condizioni geologiche, essere avvertiti debolmente anche in zone lontane dall’epicentro. La loro propagazione non è uniforme, ma dipende dalla struttura delle rocce attraversate dalle onde.

Cosa succede sotto il Tirreno: la placca ionica sprofonda nel mantello terrestre

Per comprendere l’origine della scossa bisogna guardare a un processo geologico che interessa da milioni di anni il Mediterraneo centrale. Sotto la Calabria e il Mar Tirreno meridionale si trova una porzione dell’antica litosfera oceanica ionica che continua a sprofondare nel mantello terrestre. Il fenomeno prende il nome di subduzione ed è collegato alla convergenza delle placche tettoniche africana ed eurasiatica. La porzione di litosfera in immersione, definita dagli studiosi slab, costituisce una struttura inclinata che raggiunge profondità di diverse centinaia di chilometri.

All’interno di questa massa rocciosa, le sollecitazioni meccaniche possono generare fratture e improvvisi rilasci di energia, dando origine a terremoti anche molto lontani dalla superficie. La scossa odierna rientra nel quadro della sismicità profonda del Tirreno, una delle caratteristiche più particolari dell’evoluzione geodinamica dell’Italia meridionale. Si tratta dunque di un fenomeno che trova spiegazione nei movimenti delle placche terrestri e che non deve essere automaticamente associato all’attività dei vulcani presenti nell’arcipelago eoliano.

Terremoti tra Calabria, Sicilia ed Eolie: cosa significa per il rischio sismico

La presenza di terremoti profondi non deve essere confusa con la pericolosità associata alle faglie superficiali che interessano numerose aree della Calabria e della Sicilia. Il territorio dello Stretto di Messina e diversi settori dell’Appennino calabrese presentano strutture tettoniche capaci di generare eventi superficiali potenzialmente molto dannosi. Questi fenomeni appartengono a contesti sismogenetici differenti rispetto a quello della scossa registrata questa mattina.

La magnitudo 4.7 dell’evento odierno non costituisce, da sola, un’indicazione di un possibile imminente terremoto più forte. Allo stesso modo, l’assenza di danni non deve indurre a sottovalutare l’importanza della prevenzione antisismica nelle aree maggiormente esposte. La scienza non consente di prevedere con precisione quando e dove avverrà un futuro terremoto. È però possibile conoscere le zone più pericolose, studiare le strutture geologiche attive e migliorare la sicurezza degli edifici.