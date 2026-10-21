Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 3.9 sull’Etna: paura a Catania e nei paesi etnei

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Sicilia orientale nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, provocando momenti di apprensione tra gli abitanti della provincia di Catania. Il sisma, di magnitudo ML 3.9, è stato registrato esattamente alle ore 08:49 nell’area dell’Etna, con un movimento del terreno distintamente percepito in numerosi centri abitati alle pendici del vulcano e fino alla città di Catania. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato 7 chilometri a ovest di Milo, sul versante orientale del vulcano, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 7 chilometri. Proprio la relativa superficialità del terremoto ha contribuito a rendere particolarmente evidente il movimento sismico in un territorio densamente popolato e caratterizzato da numerosi centri urbani.

Terremoto Etna oggi, epicentro vicino a Milo: magnitudo 3.9 alle 08:49

Il terremoto si è verificato in una delle aree geologicamente più dinamiche della Sicilia. La zona epicentrale, individuata a ovest di Milo, ricade nel complesso sistema vulcanico dell’Etna, dove la presenza di numerose faglie e i continui processi di deformazione dell’edificio vulcanico contribuiscono a un’attività sismica frequente. La magnitudo 3.9 rappresenta un evento capace di essere percepito chiaramente dalla popolazione, soprattutto quando la sorgente del terremoto si trova a una profondità contenuta. La scossa delle 08:49 è stata infatti avvertita non soltanto nelle immediate vicinanze dell’epicentro, ma anche in numerosi comuni della provincia, suscitando preoccupazione tra gli abitanti.

Scossa avvertita a Catania, Giarre, Nicolosi e Mascali: tutti i comuni interessati

Il movimento tellurico ha interessato una vasta porzione del territorio etneo. Le segnalazioni raccolte attraverso il servizio Hai Sentito il Terremoto? dell’INGV indicano che il sisma è stato percepito a Catania, Nicolosi, Mascali, Mascalucia, Belpasso, Giarre, Gaggi, San Gregorio di Catania, Castiglione di Sicilia e Aci Catena. Nel capoluogo etneo la scossa è stata avvertita anche ai piani alti degli edifici, dove le oscillazioni possono risultare maggiormente percepibili.

La distribuzione delle segnalazioni dimostra come un terremoto di magnitudo moderata possa essere risentito a distanze significative dall’epicentro, soprattutto quando si verifica a profondità relativamente ridotte. Sulla base delle prime informazioni disponibili, non risultano segnalazioni di danni rilevanti a persone o cose, ma resta importante seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Perché l’Etna trema? Le faglie attive e i movimenti del vulcano

L’Etna è uno dei vulcani più monitorati al mondo, non soltanto per la sua attività eruttiva ma anche per la complessità dei fenomeni sismici che interessano l’intero edificio vulcanico. I terremoti nell’area etnea possono essere provocati da diversi processi geologici. Da una parte ci sono le pressioni esercitate dai fluidi magmatici all’interno del vulcano, dall’altra i movimenti delle numerose faglie attive che attraversano i suoi versanti. Un ruolo particolarmente importante è svolto dalla deformazione del fianco orientale dell’Etna, soggetto a un lento movimento verso il Mar Ionio. Questo fenomeno contribuisce ad accumulare tensioni nelle rocce, che possono liberarsi improvvisamente sotto forma di terremoti.

Tra le strutture più conosciute figurano la faglia della Pernicana, il sistema delle Timpe e la faglia di Fiandaca, responsabili nel corso della storia di numerosi episodi sismici, talvolta anche molto dannosi. È importante precisare, tuttavia, che un terremoto sull’Etna non significa automaticamente che sia imminente un’eruzione. Per comprendere le possibili relazioni tra attività sismica e vulcanica, gli scienziati analizzano contemporaneamente deformazioni del suolo, tremore vulcanico, emissioni gassose e altri parametri geofisici.

Terremoti in Sicilia, l’Etna e il precedente della forte scossa del 2018

La Sicilia orientale convive storicamente con un’elevata attività sismica. In particolare, i centri abitati alle pendici dell’Etna sono esposti a terremoti superficiali che, anche quando presentano magnitudo non particolarmente elevate, possono provocare effetti significativi nelle vicinanze dell’epicentro. Uno degli episodi più importanti degli ultimi anni è stato il terremoto del 26 dicembre 2018, quando una scossa di magnitudo 4.9 interessò il versante sudorientale del vulcano, provocando danni a edifici e infrastrutture soprattutto nell’area di Fleri, tra Zafferana Etnea e Acireale.

Quell’evento dimostrò quanto sia importante distinguere tra la magnitudo complessiva di un terremoto e gli effetti locali, che dipendono anche dalla profondità, dalla distanza dall’epicentro, dalla natura dei terreni e dalla vulnerabilità degli edifici.

Terremoto Catania ed Etna, cosa fare in caso di nuove scosse

Il terremoto di questa mattina richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione del rischio sismico nei territori etnei. Durante una scossa, chi si trova all’interno di un edificio deve evitare di precipitarsi verso le scale, utilizzare ascensori o sostare vicino a finestre e mobili che potrebbero cadere. È preferibile proteggersi sotto un tavolo robusto o vicino a una parete portante, lontano da oggetti instabili. Chi si trova all’aperto deve invece mantenersi distante da edifici, cornicioni, alberi e linee elettriche. Per conoscere l’evoluzione della situazione e verificare eventuali nuove scosse è possibile consultare il portale ufficiale Terremoti INGV, che pubblica le localizzazioni degli eventi registrati dalla rete sismica nazionale.

La scossa di magnitudo 3.9 delle ore 08:49, avvertita fino a Catania, rappresenta un nuovo episodio dell’attività sismica che caratterizza il territorio etneo. Il monitoraggio scientifico resta fondamentale per seguire l’evoluzione dei fenomeni, mentre non è possibile prevedere con precisione se, quando e con quale intensità si verificheranno eventuali nuove scosse.