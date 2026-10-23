Terremoto alle Eolie, paura e cittadini in strada: scuole evacuate, crolla un costone a Filicudi

Le forti scosse nel Tirreno meridionale fanno tremare l'arcipelago, soprattutto Alicudi e Filicudi. Studenti fatti uscire dalle classi e rimandati a casa in tutte le isole. A Filicudi segnalato il crollo di un costone roccioso alle spalle del centro abitato, mentre proseguono le verifiche della Protezione Civile

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Le scosse di terremoto registrate nel Tirreno meridionale sono state nettamente avvertite nelle isole Eolie, con gli isolani che sono scesi in strada, in particolare ad Alicudi e Filicudi. In tutte le isole, gli studenti di ogni ordine e grado sono stati fatti uscire dalle classi e mandati a casa. Al momento non si segnalano danni ma sono in corso le verifiche, anche attraverso i carabinieri, da parte della Protezione civile comunale di Lipari e dei tre Comuni di Salina. Soltanto da Filicudi viene segnalato il crollo di un costone roccioso alle spalle del centro abitato.

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