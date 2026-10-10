Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.3 nel Tirreno tra Palmi e Gioia Tauro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina, sabato 10 ottobre, al largo della costa tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Il sisma si è verificato alle 08:29 nel tratto di mare compreso tra Palmi e Gioia Tauro, un’area caratterizzata da una significativa attività sismica. L’evento è stato rilevato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che hanno localizzato l’ipocentro a una profondità di 11 chilometri. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto oggi in Calabria, i dati della scossa tra Palmi e Gioia Tauro

Il terremoto nel Reggino ha interessato il settore sudoccidentale della costa calabrese, con origine nelle acque del Tirreno meridionale, davanti al litorale della Piana di Gioia Tauro. Secondo i dati strumentali dell’INGV, il movimento sismico ha raggiunto una magnitudo ML 3.3, con una profondità ipocentrale relativamente contenuta, pari a 11 chilometri. Si tratta di un evento che richiama l’attenzione sulla sismicità del territorio calabrese, dove la presenza di numerose strutture tettoniche attive determina una frequente attività sismica sia sulla terraferma sia nei fondali marini.

Perché la costa tirrenica di Reggio Calabria è una zona ad alto rischio sismico

La Calabria meridionale si trova in uno dei contesti geologici più complessi del Mediterraneo. La sua attività sismica è legata ai movimenti delle placche tettoniche e alla particolare evoluzione dell’Arco Calabro. In questo settore del Mediterraneo, la litosfera ionica sprofonda nel mantello terrestre attraverso un processo di subduzione, contribuendo alla deformazione della crosta e all’attivazione di importanti sistemi di faglie. Le tensioni accumulate nel sottosuolo possono essere rilasciate improvvisamente, generando terremoti di differente intensità e profondità. La costa tirrenica reggina, compreso il Golfo di Gioia Tauro, è interessata da questo complesso sistema geodinamico. La scossa di oggi rientra dunque in un quadro di attività sismica ben conosciuto dagli studiosi, anche se le caratteristiche del singolo terremoto non consentono di prevedere eventuali eventi successivi.

I grandi terremoti del passato tra la Piana di Gioia Tauro e lo Stretto di Messina

La storia della provincia di Reggio Calabria è profondamente segnata dai terremoti. Tra gli episodi più drammatici figura la sequenza sismica del 1783, che provocò distruzioni estese nella Calabria meridionale, colpendo duramente la Piana di Gioia Tauro e numerosi centri abitati. Un altro evento che ha segnato la storia del territorio è il terremoto del 28 dicembre 1908, che devastò Reggio Calabria e Messina, causando una delle più gravi catastrofi naturali della storia italiana. Questi precedenti testimoniano l’elevata pericolosità sismica della regione e l’importanza delle attività di monitoraggio, prevenzione e conoscenza del territorio.

Scossa nel Reggino, nessun danno segnalato

Il terremoto di questa mattina tra Palmi e Gioia Tauro non ha provocato, sulla base delle informazioni disponibili, conseguenze per la popolazione o per gli edifici. L’evento è stato comunque registrato dalla rete nazionale di monitoraggio sismico dell’INGV, che rileva costantemente i movimenti della crosta terrestre. La scossa rappresenta un nuovo episodio dell’attività sismica che caratterizza il Tirreno meridionale e la Calabria, un territorio in cui la prevenzione e la sicurezza antisismica rivestono un’importanza fondamentale.