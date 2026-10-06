Tentato omicidio nel Catanese, lite tra vicini finisce nel sangue: 60enne arrestato dopo l’aggressione con un coltello

Una lite tra vicini si è trasformata in pochi istanti in una violenta aggressione a Palagonia, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. La vittima, un 46enne, è rimasta ferita al volto con un coltello e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico d’Emergenza 112.

Tentato omicidio a Palagonia, cosa è successo

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, alla base dell’aggressione ci sarebbero stati precedenti dissidi tra vicini. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a quando il 60enne, al culmine della lite, avrebbe estratto un coltello e colpito il 46enne al volto. La dinamica ricostruita dagli inquirenti descrive un’azione particolarmente violenta. L’uomo, infatti, avrebbe continuato ad agire anche dopo che la vittima era caduta a terra. Un elemento che ha assunto particolare rilievo nell’attività investigativa e che ha contribuito alla qualificazione del fatto come tentato omicidio.

Il coltello rivolto anche contro il figlio della vittima

La vicenda non si sarebbe fermata all’aggressione contro il 46enne. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 60enne avrebbe infatti rivolto il coltello anche contro il figlio della persona offesa, prima di rientrare nella propria abitazione. Un passaggio che ha aggravato ulteriormente il quadro investigativo e che è stato analizzato dai militari intervenuti sul posto. Dopo l’allarme, i Carabinieri hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire ogni fase dell’episodio e verificare le testimonianze raccolte.

Decisive le telecamere di videosorveglianza

Uno degli elementi centrali dell’indagine è rappresentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I militari hanno acquisito i filmati e li hanno esaminati per ricostruire la sequenza della lite e dell’aggressione. Secondo quanto riferito, la visione delle immagini avrebbe consentito di riscontrare la ricostruzione dei fatti e di acquisire ulteriori elementi a carico del 60enne. La videosorveglianza ha quindi avuto un ruolo determinante nel consolidare il quadro indiziario emerso nelle prime ore successive all’aggressione.

La vittima ferita al volto, prognosi di 30 giorni

Il 46enne colpito durante la lite ha riportato una ferita al volto. Per lui è stata formulata una prognosi di 30 giorni, un dato che evidenzia la gravità delle conseguenze dell’aggressione. Le lesioni riportate dalla vittima si inseriscono in una dinamica che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe proseguita anche dopo la caduta a terra dell’uomo. Proprio la reiterazione dell’azione violenta rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intero episodio.

Arrestato un 60enne per tentato omicidio

Al termine degli accertamenti, il 60enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Caltagirone, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è maturato dopo la raccolta delle prime testimonianze, l’analisi dei filmati e gli altri accertamenti svolti dai Carabinieri.

La lite nata da vecchi dissidi

Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione anche sul contesto nel quale sarebbe maturata l’aggressione. La discussione, infatti, non sarebbe nata improvvisamente dal nulla ma si inserirebbe in un quadro di contrasti già esistenti tra i due vicini. La presenza di precedenti dissidi è un elemento importante per comprendere il contesto nel quale la tensione sarebbe progressivamente aumentata fino a sfociare nell’aggressione. Resta ora da chiarire, attraverso gli ulteriori sviluppi dell’indagine, ogni dettaglio relativo alle fasi che hanno preceduto il ferimento.

Carabinieri al lavoro sulla ricostruzione completa

L’intervento dei Carabinieri è scattato subito dopo la segnalazione arrivata al 112. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le prime informazioni disponibili e avviato l’attività investigativa. La presenza delle telecamere nella zona ha consentito di ottenere rapidamente materiale utile per verificare quanto accaduto e confrontarlo con le dichiarazioni raccolte. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione l’intera sequenza dell’episodio, dall’inizio della discussione fino al momento dell’arresto.

Palagonia, il caso al centro delle indagini

Il grave episodio avvenuto a Palagonia, in provincia di Catania, riporta l’attenzione sulla violenza che può scaturire anche da contrasti di vicinato quando le tensioni degenerano. In questo caso, secondo la ricostruzione degli investigatori, una discussione sarebbe culminata in un’aggressione con un coltello, con un uomo ferito e un altro finito in carcere con una pesante accusa. Il procedimento è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria, chiamata a valutare gli elementi raccolti dai Carabinieri e a ricostruire definitivamente responsabilità e dinamica dei fatti.