Tentato furto da film a Reggio Calabria: sradicano la colonnina del self-service, ma gli avvocati evitano il carcere all’imputato

La notte del 13 ottobre 2026, le strade di Reggio Calabria sono state teatro di un episodio di cronaca nera che sembra uscito direttamente dalla sceneggiatura di un film d’azione. L’obiettivo dei malviventi era chiaro e ambizioso: impossessarsi dell’intero incasso contenuto nella cassaforte di un distributore di benzina a marchio Esso, situato strategicamente sulla S.S. 106 al chilometro 6+900, in direzione Sud. Il piano era stato studiato per essere rapido e devastante. L’imputato, agendo in concorso con un complice allo stato attuale non ancora identificato dalle forze dell’ordine, ha messo in atto un tentato furto aggravato utilizzando una tecnica tanto rudimentale quanto distruttiva.

Giunti sul posto a bordo di un veicolo pesante, i due hanno agganciato una robusta corda alla colonnina self-service destinata ai pagamenti automatici. L’intento era quello di sradicare letteralmente da terra la pesante struttura metallica contenente il denaro, ingranando la retromarcia e accelerando ad alta velocità. Un’azione violenta che ha causato ingenti danni alla strumentazione di proprietà dell’imprenditore Claudio Domenico Greco. Tuttavia, l’audace colpo è fallito miseramente grazie al pronto e coraggioso intervento dello stesso proprietario dell’impianto, il cui arrivo inaspettato ha interrotto l’azione delittuosa costringendo i criminali ad abbandonare l’impresa prima di poter caricare il bottino.

Le pesanti accuse: dalla ricettazione del furgone ai danni alla struttura

Le indagini successive all’evento hanno portato alla luce dettagli inquietanti che hanno aggravato notevolmente la posizione dell’imputato. Il mezzo utilizzato per l’assalto, un furgone di colore bianco modello Fiat Iveco OM 40, non era di proprietà dei malviventi. È scattata così la pesante accusa di ricettazione, in quanto il veicolo commerciale è risultato provento di un furto commesso in precedenza. L’imputato, per la legge, ha ricevuto e utilizzato un furgone rubato al fine specifico di trarne un profitto illecito, configurando un quadro accusatorio di estrema gravità.

Oltre alla ricettazione, i capi d’imputazione redatti dalla Procura hanno evidenziato una serie di aggravanti significative legate al tentato furto aggravato. Il reato è stato infatti commesso con palese violenza sulle cose, avendo irreparabilmente danneggiato la colonnina di pagamento nel tentativo di strapparla dal suolo. Inoltre, l’aver agito in concorso tra più persone e l’aver colpito beni esposti per necessità alla pubblica fede, come accade tipicamente per le infrastrutture dei distributori di carburante aperti 24 ore su 24, ha reso l’impianto accusatorio particolarmente solido e insidioso per la libertà dell’accusato.

L’ombra della recidiva e il rischio concreto di una lunga detenzione

A rendere la situazione giudiziaria dell’imputato apparentemente compromessa era soprattutto il suo passato. I documenti legali riportano infatti la contestazione della recidiva pluriaggravata, definita nello specifico come infraquinquennale e vera. Nel linguaggio giuridico, questo significa che il soggetto aveva già commesso reati della stessa indole nei cinque anni precedenti a questo nuovo episodio criminale.

Una condizione del genere, di fronte a un tribunale, si traduce solitamente in un inasprimento automatico e severo della pena, riducendo al minimo le possibilità di ottenere sconti o misure alternative alla detenzione in cella. La combinazione esplosiva di furto con scasso, utilizzo di un veicolo rubato, danni a un’attività commerciale e un curriculum criminale recidivo, faceva presagire un esito scontato: l’apertura immediata delle porte del penitenziario. La pubblica accusa aveva in mano elementi sufficienti per richiedere e ottenere la massima severità cautelare a tutela della sicurezza pubblica.

Il colpo di scena in tribunale: la strategia vincente della difesa

Quando tutto sembrava perduto per l’imputato, l’udienza di convalida ha regalato un vero e proprio colpo di scena che sta facendo discutere gli addetti ai lavori nel foro reggino. È in questo frangente che è emersa la brillante caratura tecnica degli avvocati difensori Mariateresa e Demetrio Praticò. I due legali, analizzando meticolosamente le carte processuali e le dinamiche dell’evento, sono riusciti a smontare pezzo per pezzo la necessità di applicare la misura cautelare più afflittiva, operando un autentico miracolo giuridico.

Attraverso un’arringa incisiva e puntuale, i legali hanno convinto il giudice che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate senza ricorrere alla detenzione in istituto penitenziario, nonostante il peso opprimente della recidiva pluriaggravata. Gli avvocati difensori Mariateresa e Demetrio Praticò hanno così centrato un obiettivo difficilissimo: il carcere evitato. Per l’imputato è stata infatti disposta la misura degli arresti domiciliari, resa sicura e monitorata attraverso l’applicazione immediata del braccialetto elettronico. Un risultato processuale straordinario che garantisce all’accusato di attendere le future fasi del processo tra le mura domestiche, seppur sotto stretto controllo tecnologico.

Sicurezza e giustizia: un caso che fa discutere l’opinione pubblica

L’epilogo di questo incredibile episodio di cronaca locale solleva importanti riflessioni sul tema della sicurezza commerciale lungo la S.S. 106, un’arteria vitale ma spesso vulnerabile alle incursioni notturne. Allo stesso tempo, la decisione del tribunale dimostra come il sistema della giustizia italiana, attraverso l’istituto degli arresti domiciliari e l’uso del braccialetto elettronico, cerchi costantemente un equilibrio tra la necessità di proteggere la collettività e il diritto alla difesa, evitando la carcerazione preventiva quando non strettamente indispensabile. Il caso del distributore Esso di Reggio Calabria rimarrà certamente negli annali giudiziari locali, sia per la spettacolarità dell’azione criminale, sia per la magistrale mossa difensiva che ha ribaltato un destino che sembrava già scritto.