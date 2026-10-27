Tensione a Roma, manifestante calabrese furioso contro Nicola Irto: “a Crotone ci stanno avvelenando, pezzi di m***!” | VIDEO

Un confronto acceso, praticamente faccia a faccia, ha visto protagonisti un manifestante calabrese e il Senatore reggino del PD Nicola Irto. Il signore in questione, di Crotone, era presente alla protesta di agricoltori e degli autotrasportatori arrivati a Roma. All’arrivo del segretario regionale calabrese del Partito Democratico, l’uomo ha iniziato a inveire contro di lui, furioso: “Non devi parlare, non devi parlare! Io sono di Crotone e non dici una parola sul fatto che ci stanno avvelenando. Vieni a parlare a Crotone! Vieni che ci stanno avvelenando, vieni che ci stanno avvelenando, hai capito? Io ho 25.000 g di metalli dentro al corpo, lo sai? Pezzi di m***! Dove siete stati? Non ve ne frega un c***” ha affermato.

Nicola Irto ha provato a calmarlo, provando a spiegargli la situazione, con poca fortuna. L’uomo, evidentemente alterato, è stato poi calmato dagli altri presenti. Imbufalito, il manifestante non ha voluto sentire ragioni. Ha denunciato, davanti al Senatore, l’assenza delle istituzioni a Crotone. Il video, seppur frammentario, denota tutta la tensione e la rabbia dei lavoratori, stanchi dopo mesi di sofferenze, culminate con le proteste di queste settimane.