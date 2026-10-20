Tennistavolo, Top Spin Messina sconfitta al fotofinish contro Reggio Emilia: non basta la doppietta di Pucar

La Top Spin Messina Amtivo esce sconfitta di misura dalla trasferta contro il TT Reggio Emilia Grissin Bon, che si impone per 3-2 nell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A1 di tennistavolo. A Villa Bagno, alla formazione del presidente Giorgio Quartuccio non basta la straordinaria prestazione di Tomislav Pucar, autore di due vittorie al debutto con la maglia messinese. Una sfida combattuta ed equilibrata, decisa soltanto al quinto e ultimo singolare, che lascia diversi rimpianti alla squadra guidata in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso. Nonostante la sconfitta, la Top Spin conquista comunque un punto prezioso, salendo a quota 5 in classifica.

Debutto da protagonista per Pucar, che supera De Las Heras

Sotto la direzione arbitrale di Paolo Piccirillo, il confronto si apre con lo splendido esordio di Tomislav Pucar, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Europei di Lubiana. Il croato supera lo spagnolo Rafael De Las Heras con un netto 3-0, al termine di una prestazione di grande qualità. L’avvio è però complicato: Pucar si ritrova sotto 0-4 nel primo set, prima di infilare undici punti consecutivi e conquistare il parziale con una rimonta travolgente. Nel secondo è ancora De Las Heras a partire meglio, portandosi sul 3-1 e poi, dopo il 4-4, sul 9-6. Pucar reagisce, accorcia sul 9-8 e, nonostante il time-out richiesto dalla panchina emiliana, completa la rimonta imponendosi per 11-9. Nel terzo set il croato scatta sul 3-0, viene raggiunto sul 3-3 e mantiene l’equilibrio fino al 5-5, prima di prendere definitivamente il largo e chiudere sull’11-6.

Bobocica supera Pinto, Spelbus rimonta Stoyanov

Nel secondo singolare, l’ex di turno Daniele Pinto affronta Mihai Bobocica in una partita caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Pinto parte forte nel primo set, portandosi sul 4-1, ma Bobocica ribalta la situazione fino al 9-4 e conquista il parziale per 11-5. Anche il secondo è ricco di emozioni: dal 4-1 di Pinto si passa al 5-4 di Bobocica, prima di un nuovo allungo del messinese sul 7-5. L’avversario torna avanti sul 9-8, ma dopo il time-out Pinto rientra al tavolo con maggiore determinazione, conquista tre punti consecutivi e chiude il set con uno spettacolare contro top. Nel terzo parziale Pinto vola sul 5-1, subisce la rimonta di Bobocica fino al 9-8, ma riesce ancora a ribaltare la situazione procurandosi una palla set sul 10-9. L’occasione sfuma e Bobocica ne approfitta per imporsi 12-10. Nel quarto, il giocatore di Reggio Emilia accelera dal 3-3 al 6-3 e completa la vittoria per 11-5, aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 3-1.

Ancora più amaro per la Top Spin l’esito del terzo singolare, che vede Niagol Stoyanov opposto al rumeno Alin Spelbus. Il livornese parte bene e, dopo il 3-3 iniziale, mantiene il vantaggio per tutto il primo set, arrivando sul 10-6 e chiudendo alla prima occasione. Nel secondo cambia l’inerzia della partita: Spelbus prende il comando sul 4-1, allunga fino al 9-6 e pareggia i conti imponendosi per 11-7. Il momento decisivo arriva nel terzo parziale, quando Stoyanov, dopo essere stato sotto 5-2, ribalta il risultato portandosi prima sull’8-5 e poi sul 10-6, conquistando ben quattro set-point. Il giocatore messinese non riesce però a sfruttarli: fallisce i primi due sul proprio servizio, vede sfumare anche il terzo e, nonostante il time-out, non riesce più a interrompere la rimonta dell’avversario. Spelbus, favorito anche da alcuni episodi fortunati, annulla la quarta occasione e completa un’incredibile rimonta fino al 12-10. Nel quarto set Stoyanov riesce ancora a reagire, passando dal 2-5 al 7-5, ma il rumeno conquista tutti i punti successivi e chiude 11-7, portando Reggio Emilia in vantaggio nel confronto.

Pucar firma la doppietta e riporta la Top Spin in parità

Con la squadra messinese sotto nel punteggio complessivo, è ancora Tomislav Pucar a salire in cattedra. Il croato offre un’altra prestazione impeccabile e supera per 3-0 Mihai Bobocica, suo ex compagno di squadra all’Apuania Carrara, riportando il confronto sul 2-2. Il primo set è particolarmente combattuto: Pucar si porta sul 6-4, viene rimontato fino al 6-7 e deve annullare una palla set sul 10-9. Dopo aver sprecato una prima opportunità a proprio favore, il croato sfrutta la seconda e conquista il parziale per 13-11. Nel secondo fa valere tutta la propria qualità tecnica, accompagnata da mentalità e concentrazione, dilagando fino al 10-5 e chiudendo alla seconda occasione utile. Ancora più impressionante quanto accade nel terzo set, quando Pucar, sotto 3-8, mette a segno otto punti consecutivi e si impone per 11-8. Una rimonta straordinaria che completa la sua doppietta personale e rimanda il verdetto della sfida all’ultimo incontro.

Pinto sfiora l’impresa, Reggio Emilia vince 3-2

A decidere il confronto tra le due squadre è il quinto singolare, che mette di fronte Daniele Pinto e Rafael De Las Heras. L’avvio è combattutissimo: Pinto si porta sul 3-1, ma lo spagnolo reagisce passando avanti 5-4 e successivamente si procura due set-point sul 10-8. Il messinese riesce ad annullarli entrambi, neutralizza anche una terza occasione e conquista il primo parziale per 13-11. Nel secondo De Las Heras prende il largo fino al 10-5 e, nonostante il tentativo di rimonta di Pinto, chiude 11-7 al terzo set-point. Lo spagnolo mantiene il controllo anche nel terzo, accelerando dal 5-5 all’8-5 e imponendosi nuovamente per 11-7. Nel quarto parziale la battaglia resta apertissima: dall’8-8 Pinto trova lo spunto per portarsi sul 10-8, procurandosi due set-point che gli avrebbero consentito di trascinare il confronto al quinto set. De Las Heras riesce però a salvarsi in entrambe le occasioni e, conquistando quattro punti consecutivi, ribalta il risultato fino al definitivo 12-10.

Il successo per 3-1 dello spagnolo nell’ultimo singolare consegna così al TT Reggio Emilia Grissin Bon la vittoria complessiva per 3-2. Per la Top Spin Messina Amtivo resta il rammarico per le occasioni non sfruttate, soprattutto nei momenti decisivi dei confronti disputati da Stoyanov e Pinto. La formazione del presidente Giorgio Quartuccio può comunque ripartire dall’eccellente debutto di Pucar, protagonista assoluto con due successi senza concedere neppure un set, e dal punto conquistato in trasferta, che permette ai messinesi di raggiungere quota 5 in classifica dopo tre giornate di Serie A1.

TT Reggio Emilia Grissin Bon-Top Spin Messina Amtivo 3-2

Rafael De Las Heras-Tomislav Pucar 0-3 (4-11, 9-11, 6-11)

Mihai Bobocica-Daniele Pinto 3-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-5)

Alin Spelbus-Niagol Stoyanov 3-1 (6-11, 11-7, 12-10, 11-7)

Mihai Bobocica-Tomislav Pucar 0-3 (11-13, 6-11, 8-11)

Rafael De Las Heras-Daniele Pinto 3-1 (11-13, 11-7, 11-7, 12-10)