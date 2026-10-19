Tennistavolo, la Top Spin Messina torna in campo: sfida a Reggio Emilia per restare ai vertici della Serie A1

Dopo la pausa dedicata ai Campionati Europei di Lubiana, torna il massimo campionato italiano di tennistavolo e la Top Spin Messina Amtivo è pronta a riprendere il proprio cammino in Serie A1. Domani, martedì 20 ottobre alle ore 19, la formazione messinese sarà impegnata a Villa Bagno contro il TT Reggio Emilia Grissin Bon, nella sfida valida per la terza giornata del girone d’andata. Un confronto importante per la squadra siciliana, attualmente terza in classifica, che cercherà di conquistare altri punti per consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Tennistavolo. La gara, inizialmente prevista a Messina il 23 ottobre, è stata anticipata e spostata in Emilia a seguito di un accordo tra le due società, con la Federazione che ha disposto l’inversione di campo. Il confronto sulle rive dello Stretto si disputerà dunque nel girone di ritorno.

Top Spin Messina terza in classifica dopo le prime due giornate

La Top Spin Messina Amtivo riparte dai 4 punti conquistati nel concentramento di Milano, che ha ospitato le prime due giornate del campionato. La formazione guidata in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso ha esordito con una vittoria per 3-1 contro il Santa Tecla Nulvi, per poi arrendersi soltanto di misura, con il punteggio di 3-2, al Muravera. Risultati che consentono ai messinesi di occupare attualmente il terzo posto, alle spalle del Città di Siracusa e dello stesso Muravera. Il gruppo può contare su giocatori di esperienza internazionale, a cominciare dal moldavo Vladislav Ursu, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo nel doppio maschile agli Europei disputati in Slovenia. Nella rosa figurano anche i croati Tomislav Pucar, arrivato fino agli ottavi di finale nel singolare a Lubiana, e Frane Tomislav Kojić, oltre allo slovacco Lubomir Pistej. Completano l’organico stagionale Niagol Stoyanov, Giacomo Izzo e Daniele Pinto, quest’ultimo ex giocatore proprio del Reggio Emilia. Una squadra costruita per competere ad alti livelli, chiamata adesso a confermare quanto di positivo mostrato nelle prime due uscite stagionali.

Quartuccio: “Affrontiamo questo match molto difficile con la speranza di portare dei punti a casa”

La trasferta emiliana presenta diverse insidie, anche alla luce della qualità degli avversari e delle condizioni con cui la formazione messinese si presenta all’appuntamento. A sottolinearlo è il presidente della Top Spin Messina, Giorgio Quartuccio, che nell’analisi della vigilia non nasconde le difficoltà della gara, ma esprime fiducia nelle possibilità della squadra. “Affrontiamo questo match molto difficile con la speranza di portare dei punti a casa. Reggio Emilia può contare su atleti di livello internazionale, come un po’ tutte le squadre in questa stagione. Ci presentiamo a questa trasferta con una formazione incompleta, ma sicuramente chi andrà in campo darà tutto. Sono fiducioso di ottenere un buon risultato”. Le parole del presidente evidenziano la consapevolezza di affrontare un avversario particolarmente competitivo, in un campionato che presenta un livello tecnico elevato e nel quale ogni incontro può incidere sensibilmente sulla classifica. Nonostante una formazione incompleta, la Top Spin cercherà quindi di sfruttare le proprie qualità per ottenere un risultato positivo e dare continuità al percorso intrapreso nelle prime due giornate.

Reggio Emilia, una formazione di qualità con gli ex Monteiro e Dyias

Il TT Reggio Emilia Grissin Bon, allenato da Wenyu Liu, arriva alla sfida con 2 punti in classifica, conquistati grazie al successo in rimonta per 3-2 sulla Marcozzi Cagliari. Nell’altra gara disputata, gli emiliani sono stati sconfitti per 3-1 dal Città di Siracusa, attuale capolista del campionato. La formazione avversaria presenta diversi elementi di grande esperienza internazionale e due giocatori particolarmente conosciuti dal pubblico messinese. Il primo è il portoghese João Monteiro, protagonista con la maglia della Top Spin per quattro stagioni, dal 2019 al 2023, durante le quali ha contribuito alla conquista di uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. L’altro ex è il polacco Jakub Dyias, che ha giocato a Messina nella stagione 2022/2023. A impreziosire ulteriormente l’organico emiliano c’è l’esperto Mihai Bobocica, affiancato dal rumeno Alin Spelbus, da Paolo Bisi e dallo spagnolo Rafael de las Heras. Un roster di notevole qualità che rende particolarmente impegnativa la trasferta della formazione siciliana, chiamata a confrontarsi con avversari capaci di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del campionato.

Serie A1 tennistavolo, il programma della terza giornata e la classifica

La terza giornata d’andata della Serie A1 di tennistavolo si aprirà martedì 20 ottobre alle ore 19 proprio con la sfida tra TT Reggio Emilia Grissin Bon e Top Spin Messina Amtivo. Il programma proseguirà mercoledì 21 ottobre alle ore 18 con il confronto tra Muravera TT e Apuania Carrara, mentre venerdì 23 ottobre, sempre alle ore 18, si affronteranno Città di Siracusa e Marcozzi Cagliari. A chiudere il turno sarà la gara tra Tennistavolo Sassari e Santa Tecla Nulvi, in programma sabato 24 ottobre alle ore 16. Una giornata che potrebbe offrire indicazioni importanti sugli equilibri del campionato, considerando anche gli scontri che coinvolgono le formazioni attualmente nelle prime posizioni. Per la Top Spin Messina, l’appuntamento di Reggio Emilia rappresenta l’occasione per incrementare il proprio bottino e restare a contatto con le squadre che guidano la graduatoria.

Alla vigilia della terza giornata, la classifica della Serie A1 vede al comando il Città di Siracusa con 6 punti, seguito dal Muravera TT a quota 5 e dalla Top Spin Messina Amtivo con 4. A 3 punti si trovano Santa Tecla Nulvi e Apuania Carrara, mentre il TT Reggio Emilia occupa la posizione successiva con 2 punti. Chiudono la graduatoria la Marcozzi Cagliari, ferma a 1 punto, e il Tennistavolo Sassari, ancora a quota zero. La formazione messinese si presenta dunque al terzo appuntamento stagionale in una posizione favorevole, ma consapevole della necessità di raccogliere punti in un torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi atleti di livello internazionale. La sfida di martedì, visibile in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT, rappresenterà un nuovo banco di prova per le ambizioni della squadra guidata da Marco Rech Daldosso.