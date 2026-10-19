Tennistavolo Calabria, Serie D1: Nuova Luzzi, Castrovillari e Montalto Uffugo partono in testa

Parte nel segno dell’equilibrio e della competizione il campionato maschile di Serie D1 di tennistavolo, Girone Nord, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) attraverso il Comitato Regionale Calabria. Domenica 18 ottobre 2026, il palazzetto dello sport di Spezzano Albanese ha ospitato il primo concentramento regionale della stagione, con una giornata di incontri che ha già delineato le prime gerarchie della classifica. A conquistare la vetta, tutte a punteggio pieno con 6 punti, sono state ASD Tennistavolo Nuova Luzzi “A”, Tennistavolo Castrovillari e A.S.D. T.T. Montalto Uffugo, protagoniste di un avvio positivo. Alle loro spalle si è posizionata TT Acri, che con 5 punti rimane immediatamente a ridosso del terzetto di testa. La manifestazione ha riunito le società partecipanti in un appuntamento caratterizzato dall’impegno degli atleti e da un clima di correttezza sportiva, dando ufficialmente il via al percorso delle formazioni calabresi impegnate nel girone settentrionale della competizione.

La giornata di gare e la prima classifica del campionato

Il concentramento ha preso il via alle ore 10:00 con la prima giornata di incontri, per poi proseguire nel pomeriggio con la seconda sessione di gare. La direzione e l’arbitraggio sono stati affidati a Katia Petroni, che ha garantito il regolare svolgimento di tutti i match attraverso una gestione improntata al rispetto delle regole e al fair play. Sul piano sportivo, i primi risultati hanno consentito di tracciare un quadro iniziale del campionato, con tre formazioni appaiate al comando e diverse squadre pronte a inseguire nelle successive giornate. Oltre alle prime quattro posizioni, la classifica vede l’ASD Tennistavolo Spezzano Albanese a quota 3 punti, seguita da TT Petrolo Cosenza e TT Pirossigeno Cosenza, entrambe con 2 punti. Ancora ferme a quota zero ACRI ACHERUNTIA, Montalto Uffugo – Lattarico e ASD Tennistavolo Nuova Luzzi “B”. Un primo bilancio che fotografa i rapporti di forza emersi sul campo a Spezzano Albanese, in attesa del prosieguo della competizione regionale.

Questa la classifica completa del Girone Nord di Serie D1 dopo il primo concentramento regionale:

ASD Tennistavolo Nuova Luzzi “A”: 6 punti (a punteggio pieno) Tennistavolo Castrovillari: 6 punti (a punteggio pieno) A.S.D. T.T. Montalto Uffugo: 6 punti (a punteggio pieno) TT Acri: 5 punti ASD Tennistavolo Spezzano Albanese: 3 punti TT Petrolo Cosenza: 2 punti TT Pirossigeno Cosenza: 2 punti ACRI ACHERUNTIA: 0 punti Montalto Uffugo – Lattarico: 0 punti ASD Tennistavolo Nuova Luzzi “B”: 0 punti

FITET Calabria, la soddisfazione del presidente Pino Petralia

Al termine della manifestazione è arrivato il commento del presidente del Comitato Regionale FITET Calabria, Pino Petralia, che insieme all’intero Consiglio Regionale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento. Un giudizio positivo che riguarda non soltanto l’organizzazione della giornata e la regolarità degli incontri, ma anche la partecipazione delle società e il clima sportivo che ha accompagnato le gare. Particolare riconoscimento è stato riservato al lavoro svolto dalla giudice arbitro Katia Petroni, alle squadre e a tutte le persone impegnate nell’organizzazione logistica. Il primo concentramento di Spezzano Albanese rappresenta così un momento significativo per il movimento pongistico calabrese, che continua a promuovere occasioni di confronto agonistico e aggregazione attraverso le competizioni regionali.

“Siamo estremamente felici di come si è svolto questo primo concentramento di Serie D1 a Spezzano Albanese. Tutto è filato liscio nella norma, nel pieno rispetto delle regole e dello spirito sportivo che contraddistingue la nostra disciplina. Un ringraziamento speciale va al giudice arbitro Katia Petroni per la professionalità con cui ha diretto gli incontri, alle società partecipanti per l’impegno e la passione dimostrati in ogni match, e a quanti hanno contribuito all’organizzazione logistica della giornata. Il movimento del tennistavolo calabrese continua a crescere, offrendo spettacolo e momenti di grande aggregazione sportiva. A tutte le squadre auguriamo un campionato ricco di soddisfazioni.”