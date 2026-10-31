Team Volley Messina si presenta a Palazzo Zanca, Cardile: “puntiamo sui giovani, i numeri ci sono” | INTERVISTA

Un Salone delle Bandiere gremito, riempito di maglie rosse, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della stagione della Team Volley Messina. A Palazzo Zanca a fare gli onori di casa c’erano il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro. I vertici societari della Team Volley Messina, con in testa il presidente Daniela Cardile, hanno augurato ai quasi 400 tesserati, di cui 350 atleti a cui si aggiunge una nutrita fetta di tecnici e dirigenti una buona stagione a tutti. “La Team Volley continua il suo progetto di far crescere i giovani, farli appassionare e avvicinare a questo sport – così il presidente Daniela Cardile – Come ogni anno i numeri ci sono. Iniziamo le nostre attività dall’S3 con i bambini più piccoli e le varie categorie fino alla Serie D femminile e la Serie C maschile. La strada è lunga ma siamo qui”.

La stagione della prima squadra maschile in Serie C è già iniziata, campionato regionale in Serie D anche per la prima squadra femminile. Per tutte le altre formazioni ci saranno i vari campionati territoriali e i campionati giovanili. La società inoltre collaborerà prendendo parte ai Giochi senza Quartiere, già in corso in città, l’Inclusivity Village – Festival delle Pari Opportunità dello Stretto, e l’evento Chocomoments 2026.