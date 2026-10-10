Team Volley Messina, la palestra del “Celeste” non va bene: dialogo con l’Amministrazione per trovare una soluzione

“Nonostante la Team Volley Messina apprezzi la disponibilità ricevuta nei giorni passati per l’utilizzo della palestra annessa allo stadio Celeste, dopo il sopralluogo iniziale, si è constatato che la soluzione non è stata ritenuta idonea dalla società che ha spiegato ai diretti interessati le motivazioni. La pavimentazione in cemento ruvido rende pericolosa l’attività, al tempo stesso un altro punto di criticità è la commistione negli stessi spogliatoi di uomini, delle formazioni di calcio che si allenano giustamente nell’impianto, e delle ragazze, facenti parte del settore giovanile biancorosso che sono circa l’80% del totale“. È quanto si legge in una nota del Team Volley Messina.

“Se queste due condizioni fossero risolte la Team Volley Messina considererebbe utilizzabile il “Celeste”, ma in alternativa bisogna pensare ad una nuova soluzione in attesa di poter tornare alla palestra Juvara. Così i dirigenti sono in contatto con il sindaco Federico Basile che, come sempre, ha dimostrato grande disponibilità. La società è certa che la problematica, resa urgente oltremodo dall’imminente inizio dei campionati ufficiali per i quali vanno indicati per tempo i campi di gara, avrà a breve una risoluzione“, conclude la Team Volley Messina.