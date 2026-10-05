Taurianova, si riunisce il Partito Democratico: “uniti per costruire un’alternativa credibile”

Il Partito Democratico di Taurianova rilancia la propria iniziativa politica e si compatta attorno al consigliere comunale Raffaele Loprete, indicandolo come espressione piena e condivisa della linea del partito in Consiglio comunale. È quanto emerso dall’assemblea del Circolo PD “W. Schepis”, aperta a iscritti e simpatizzanti e caratterizzata da una significativa partecipazione. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sul lavoro svolto negli ultimi mesi e sulle prospettive future, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la presenza del partito in città e di aprire una nuova fase politica. Ad aprire i lavori è stato il segretario Enzo Borgese, che ha richiamato il valore del percorso intrapreso fino a questo momento e ha indicato le priorità dei prossimi mesi, sottolineando la volontà di continuare a esercitare con serietà il ruolo di minoranza e, al tempo stesso, di rafforzare il radicamento del PD nel tessuto cittadino.

“Quanto costruito finora rappresenta per noi un punto di partenza. Continueremo a svolgere con serietà il nostro ruolo di minoranza, ma vogliamo anche rafforzare il Partito Democratico e renderlo sempre più aperto alla città. Il nostro obiettivo è costruire un’alternativa credibile all’attuale maggioranza, partendo dai problemi reali di Taurianova e da una proposta politica chiara”, ha dichiarato Borgese. Il Circolo intende quindi proseguire l’attività di controllo sull’Amministrazione, accompagnandola con una maggiore iniziativa politica e culturale. Nei prossimi mesi sono previsti dibattiti e tavoli tematici dedicati ad alcune delle principali questioni cittadine, dal PSC al decoro pubblico fino alle politiche giovanili, senza trascurare momenti di approfondimento su ambiente e diritti umani. La prospettiva indicata dall’assemblea è quella di affiancare all’azione di opposizione una proposta politica strutturata, capace di coinvolgere iscritti, simpatizzanti e cittadini nel confronto sul futuro della città.

Il PD conferma il pieno sostegno a Raffaele Loprete

Uno dei passaggi politici più significativi dell’assemblea ha riguardato la posizione del consigliere comunale Raffaele Loprete, intervenuto nel corso dei lavori per ribadire la volontà di proseguire con determinazione la propria attività in Consiglio comunale e la rappresentanza delle istanze del centrosinistra. Su questo punto il Circolo ha assunto una posizione netta, chiarendo che l’azione consiliare di Loprete non rappresenta un percorso individuale, ma è il risultato di una linea politica discussa e condivisa all’interno del partito. Il PD di Taurianova ha quindi confermato il proprio pieno sostegno al consigliere comunale e ha rivendicato le posizioni assunte negli ultimi mesi. Secondo quanto emerso dall’assemblea, ogni lettura che descriva divisioni interne o una condizione di isolamento politico di Loprete non corrisponde alla situazione reale del partito, che ha invece ribadito una piena sintonia sulle iniziative da portare avanti sia dentro sia fuori dal Consiglio comunale.

Ratificato all’unanimità il nuovo Direttivo

L’assemblea si è conclusa con la votazione unanime e la ratifica del nuovo Direttivo del Circolo “W. Schepis”. Ne fanno parte Rita Frana, Chiara Laganà, Federica Mamone, Nadia Scarfò, Francesca Schepis, Giuseppe Crisarà e Raffaele Loprete. La nuova composizione dell’organismo dirigente accompagnerà il Circolo nella fase politica che si apre dopo l’assemblea, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione, ampliare il confronto con la città e dare continuità al lavoro politico già avviato. Il mandato emerso dall’incontro è quello di trasformare l’attuale ruolo di opposizione in un percorso di costruzione dell’alternativa politica alla maggioranza che amministra Taurianova, partendo dalle questioni concrete del territorio e da una maggiore capacità di iniziativa pubblica. Il PD locale punta così a rafforzare la propria presenza cittadina e a proporsi come forza capace di rappresentare una proposta diversa per il futuro della città.