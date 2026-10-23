Taurianova, il PD chiede di recuperare il campo sportivo di San Martino: “c’è un bando, il Comune si attivi”

Recuperare il campo sportivo di San Martino a Taurianova, sfruttando le opportunità di finanziamento offerte dal bando “Sport Missione Comune 2026” dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. È la richiesta avanzata dal Circolo del Partito Democratico “W. Schepis”, attraverso il consigliere comunale Raffaele Loprete, che sollecita l’Amministrazione comunale a verificare tempestivamente la possibilità di accedere alle risorse disponibili per la riqualificazione dell’impianto. Il campo, situato all’ingresso della città, risulta attualmente largamente sottoutilizzato e non può ospitare le competizioni ufficiali delle società calcistiche dilettantistiche. Una situazione che, secondo il PD, penalizza sia le associazioni sportive sia la comunità locale, privando il territorio di una struttura pubblica che potrebbe svolgere una funzione importante dal punto di vista sportivo e sociale. Da qui la proposta di valutare un intervento complessivo di recupero, approfittando di uno strumento di finanziamento la cui scadenza è fissata al prossimo 5 dicembre.

Il campo sportivo di San Martino sottoutilizzato: la denuncia del PD

Il Circolo democratico richiama l’attenzione sulle condizioni di utilizzo dell’impianto e sulla necessità di restituirgli una piena funzionalità. Attraverso il consigliere Loprete, il PD ha chiesto all’Amministrazione comunale di “attivarsi per verificare la possibilità di finanziare il recupero del campo sportivo di San Martino attraverso il bando “Sport Missione Comune 2026” dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale”. La richiesta nasce dalla situazione attuale della struttura, che non viene utilizzata regolarmente per le attività agonistiche delle associazioni calcistiche locali. “L’impianto, situato all’ingresso della città, è oggi largamente sottoutilizzato. Le società calcistiche dilettantistiche non possono disputarvi le competizioni ufficiali, mentre la struttura ospita soltanto iniziative occasionali, prevalentemente private. È inaccettabile che un bene pubblico di questa importanza non possa assolvere pienamente alla propria funzione sportiva e sociale”. Per il Partito Democratico, il recupero del campo rappresenterebbe quindi un’opportunità per valorizzare un bene pubblico e offrire nuovi spazi alle realtà sportive del territorio.

Finanziamenti per gli impianti sportivi, il bando scade il 5 dicembre

Al centro della proposta c’è il bando “Sport Missione Comune 2026”, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che secondo quanto evidenziato dal PD offre agli enti locali la possibilità di accedere a mutui con abbattimento integrale degli interessi per una durata fino a dieci anni. Uno strumento che potrebbe essere valutato per finanziare la riqualificazione complessiva del campo sportivo di San Martino, con interventi finalizzati a migliorarne la sicurezza, la piena fruibilità e l’efficienza energetica. “Il bando, la cui scadenza è stata prorogata al 5 dicembre 2026, permette ai Comuni di accedere a mutui con abbattimento integrale degli interessi fino a dieci anni. Una possibilità da valutare per una riqualificazione complessiva dell’impianto, che ne garantisca la piena fruibilità, la sicurezza e una maggiore efficienza energetica.

Chiediamo all’Amministrazione di incaricare immediatamente gli uffici competenti di verificare lo stato della progettazione, la fattibilità tecnica e la sostenibilità finanziaria dell’intervento, valutando concretamente la possibilità di presentare domanda e rendendo pubblici gli esiti delle verifiche.

Le risorse vengono assegnate attraverso una procedura a sportello e la scadenza si avvicina. Non possiamo permetterci che un’opportunità del genere venga ignorata o esaminata quando ormai sarà troppo tardi.

Loprete sollecita il Comune: “Serve una verifica seria e immediata”

Il Partito Democratico sottolinea che la proposta non nasce con l’obiettivo di alimentare uno scontro politico, ma dalla volontà di verificare concretamente la possibilità di recuperare una struttura ritenuta importante per la città. La richiesta all’Amministrazione è quella di avviare rapidamente le valutazioni necessarie, coinvolgendo gli uffici competenti e accertando se esistano le condizioni tecniche, progettuali ed economiche per presentare una domanda di finanziamento. Il Circolo “W. Schepis” manifesta inoltre la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, per approfondire le possibilità offerte dal bando e contribuire all’eventuale definizione di un progetto condiviso. “Il recupero del campo sportivo di San Martino rappresenterebbe un investimento importante per le società sportive e per l’intera comunità taurianovese. Come Partito Democratico, confermiamo fin da subito la nostra piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per approfondire questa opportunità e contribuire, nell’ambito delle nostre competenze, alla definizione di un eventuale progetto di riqualificazione. Su un obiettivo di interesse collettivo, il confronto istituzionale deve prevalere sulle appartenenze politiche.

Non chiediamo annunci né impegni irrealizzabili, ma una verifica seria e immediata. L’Amministrazione chiarisca se esistono le condizioni per accedere al finanziamento e, in caso positivo, si attivi senza ulteriori rinvii. Da parte nostra, c’è tutta la volontà di fare la propria parte”. È questo l’appello conclusivo del Circolo del Partito Democratico di Taurianova, che invita il Comune a valutare l’opportunità prima della scadenza del bando. La richiesta punta a rimettere al centro dell’attenzione il futuro del campo sportivo di San Martino, considerato una risorsa da recuperare per le società calcistiche dilettantistiche e per l’intera comunità taurianovese, attraverso un percorso che tenga conto della fattibilità degli interventi e della sostenibilità finanziaria dell’operazione.