Taurianova, discarica abusiva sequestrata a San Martino: il PD attacca il Comune

“Il Circolo del Partito Democratico di Taurianova esprime il proprio plauso alla Guardia di Finanza e ai militari della Compagnia di Palmi per l’importante operazione che ha portato al sequestro di una discarica abusiva nella frazione di San Martino, con la presenza di rifiuti speciali anche pericolosi. Un intervento che testimonia la professionalità e l’impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto agli illeciti ambientali e nella tutela della salute pubblica. A loro va il nostro sincero ringraziamento per un’operazione che rappresenta un importante segnale di legalità per l’intera comunità”. Lo afferma in una nota il Partito Democratico

Circolo “W. Schepis” – Taurianova.

“Quanto emerso, tuttavia, solleva interrogativi sull’efficacia dell’azione dell’Amministrazione comunale nel contrastare un fenomeno che continua a interessare il nostro territorio. Già lo scorso 10 agosto veniva annunciata la bonifica di via Carducci, insieme alla futura installazione di sistemi di videosorveglianza. Un intervento relativo a un’area diversa da quella sequestrata, ma che conferma come il problema dell’abbandono illecito dei rifiuti nella frazione fosse ben noto. Le bonifiche occasionali e gli annunci pubblici non bastano. Serve un’attività di vigilanza costante, capace di prevenire il degrado prima che diventi un’emergenza.

“Chiediamo pertanto al sindaco e all’Amministrazione comunale di chiarire quali iniziative siano state concretamente intraprese e di predisporre un piano di contrasto alle discariche abusive, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte. È necessario rafforzare il presidio del territorio attraverso la Polizia Municipale, nell’ambito delle proprie competenze, e promuovere un coordinamento efficace con le altre autorità preposte alla vigilanza ambientale, coinvolgendo anche gli enti responsabili delle aree demaniali. Chiediamo inoltre di di conoscere lo stato di attuazione della videosorveglianza già annunciata e i tempi previsti per la sua installazione. I cittadini hanno diritto a risposte precise e a impegni verificabili, non a promesse destinate a rimanere sulla carta. Non si può continuare a demandare esclusivamente alle forze dell’ordine il contrasto di situazioni che richiedono anche una seria azione preventiva a livello locale”.

“L’Amministrazione deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, garantendo una presenza effettiva sul territorio. Alla Guardia di Finanza va il nostro ringraziamento per aver fatto la propria parte. Ora l’Amministrazione faccia la sua, passando finalmente dagli annunci ai risultati”.