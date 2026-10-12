Taormina, Weber chiude a Vannacci: “impossibile collaborare con chi è contro Europa e Ucraina”

Taormina diventa il centro del confronto politico europeo con gli Study Days del gruppo del Partito Popolare Europeo, che riportano al centro del dibattito le alleanze, i rapporti con le forze della destra, il futuro dell’Unione europea e la distribuzione delle risorse comunitarie. A tracciare la linea politica dei popolari è Manfred Weber, presidente del PPE e del gruppo parlamentare europeo, che ribadisce tre condizioni fondamentali per qualsiasi collaborazione: sostegno all’integrazione europea, all’Ucraina e allo Stato di diritto. Una posizione che assume particolare rilievo anche nel dibattito politico italiano, soprattutto alla luce delle ipotesi di alleanza tra il centrodestra e Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci.

Intervistato dal Corriere della Sera, Weber evita di pronunciarsi direttamente sulle dinamiche interne alla coalizione italiana, ma richiama con chiarezza i principi ai quali il PPE subordina le proprie alleanze. Allo stesso tempo esprime apprezzamento per i risultati ottenuti in Europa dal governo guidato da Giorgia Meloni, con il contributo del vicepremier Antonio Tajani, definendoli “eccellenti“.

Weber e le alleanze con Vannacci: i tre principi irrinunciabili del PPE

Il presidente dei popolari europei ribadisce che la collaborazione tra forze politiche non può essere determinata esclusivamente dalla convenienza elettorale o dalla necessità di costruire maggioranze numeriche. Per Weber, qualsiasi alleanza deve fondarsi su tre presupposti: sostegno al progetto di integrazione europea, solidarietà con l’Ucraina e rispetto dello Stato di diritto. Il richiamo assume un significato particolare rispetto al dibattito sull’eventuale ingresso di Futuro Nazionale nell’area del centrodestra italiano, anche se il leader del PPE evita di formulare indicazioni dirette sulle scelte dei partiti nazionali. Weber richiama inoltre i legami politici tra Roberto Vannacci e Alternative für Deutschland (AfD), evidenziando le posizioni del partito tedesco sul ridimensionamento del bilancio comunitario. Secondo il presidente del PPE, una linea favorevole a consistenti tagli delle risorse europee rischierebbe di danneggiare proprio quei territori che beneficiano maggiormente delle politiche di solidarietà e redistribuzione dell’Unione, tra cui la Sicilia e la Romania.

“La politica non è matematica”: il cordone contro l’estrema destra

Uno dei passaggi centrali dell’intervento riguarda il cosiddetto cordone sanitario, ovvero la scelta di escludere determinate forze politiche dalle collaborazioni parlamentari sulla base delle loro posizioni. Weber spiega che il PPE adotta questo criterio facendo riferimento ai tre principi fondamentali della propria linea politica, ricordando anche il precedente di Viktor Orbán, uscito dal gruppo dei popolari europei. Il presidente richiama inoltre la collocazione dell’AfD, esclusa anche dal gruppo politico europeo che riunisce le forze di Marine Le Pen e Orbán.

“La politica non è una questione di matematica, ma di ciò in cui si crede“, afferma Weber, sottolineando che i rapporti tra le forze parlamentari devono essere costruiti sulla condivisione di valori e obiettivi politici. Il leader del PPE difende inoltre la collaborazione con Socialisti e Liberali, descrivendola come stabile e centrale per il funzionamento delle istituzioni europee. Secondo Weber, circa l’85% dei voti al Parlamento europeo si forma nell’area centrista, un dato che utilizza per evidenziare come gli equilibri dell’Eurocamera non dipendano automaticamente dai risultati delle singole elezioni nazionali. L’obiettivo è ribadire il ruolo delle forze europeiste nella costruzione delle maggioranze necessarie ad approvare i principali provvedimenti comunitari.

Bilancio europeo 2028-2034, il PPE vuole un accordo entro la fine del 2026

Accanto al tema delle alleanze, gli Study Days di Taormina affrontano una delle questioni più importanti per il futuro dell’Unione: il bilancio pluriennale europeo 2028-2034, dal quale dipenderanno le risorse destinate alle principali politiche comunitarie. Weber indica nella fine del 2026 il termine entro il quale il PPE auspica il raggiungimento di un’intesa sul prossimo quadro finanziario. Secondo il presidente dei popolari, definire l’accordo entro l’anno permetterebbe di garantire maggiore stabilità e prevedibilità finanziaria, lasciando successivamente alle istituzioni il tempo necessario per affrontare i singoli provvedimenti legislativi, a partire da quelli riguardanti l’agricoltura. Il Consiglio europeo del 15 ottobre rappresenta una tappa importante di questo percorso negoziale, sul quale la presidenza irlandese intende favorire un’intesa entro la fine dell’anno. Weber invita inoltre i governi nazionali a superare un approccio al bilancio europeo fondato esclusivamente sulla differenza tra i contributi versati e le risorse ricevute dai singoli Stati.