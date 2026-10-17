Taormina, solidarietà e sapori siciliani in Piazza Duomo: Cateno De Luca sostiene l’iniziativa del Lions Club

Solidarietà, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze siciliane si incontrano nel cuore di Taormina, dove oggi, sabato 17 ottobre, il Lions Club Host di Canicattì ha organizzato un’iniziativa benefica in Piazza Duomo. Protagonista della giornata è stata l’uva da tavola di Canicattì, prodotto rappresentativo del territorio siciliano, distribuita ai partecipanti a fronte di un’offerta volontaria destinata a sostenere finalità sociali. Nel pomeriggio, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha visitato personalmente il banchetto allestito dai volontari, esprimendo il proprio apprezzamento per un’iniziativa che unisce la promozione delle produzioni locali all’impegno nel campo della solidarietà. La manifestazione rappresenta anche un’occasione di collaborazione tra territori diversi della Sicilia, accomunati dalla volontà di valorizzare le rispettive identità e sostenere progetti benefici.

L’uva da tavola di Canicattì protagonista dell’iniziativa benefica a Taormina

Al centro dell’appuntamento organizzato dal Lions Club Host di Canicattì c’è uno dei prodotti più rappresentativi del territorio agrigentino: l’uva da tavola, proposta ai visitatori di Piazza Duomo attraverso una distribuzione basata su offerte volontarie. Il ricavato sarà destinato a finalità benefiche e contribuirà anche a sostenere la Festa dell’Uva da Tavola di Canicattì, prevista per il 24 e 25 ottobre. L’iniziativa permette così di affiancare alla raccolta di fondi la valorizzazione di una produzione agricola legata all’identità del territorio. La presenza del Lions Club nella città di Taormina offre inoltre l’opportunità di far conoscere le eccellenze di Canicattì attraverso un’attività che mette al centro la solidarietà e la partecipazione.

Cateno De Luca: “la collaborazione tra territori può sostenere importanti progetti sociali”

Il sindaco Cateno De Luca ha voluto manifestare direttamente il sostegno dell’amministrazione comunale di Taormina, recandosi nel pomeriggio al banchetto dei volontari in Piazza Duomo. Il primo cittadino ha sottolineato il valore di iniziative capaci di mettere in relazione comunità diverse attraverso la promozione dei prodotti locali e il sostegno a progetti sociali. “Nel pomeriggio ho fatto visita al banchetto allestito in Piazza Duomo dal Lions Club Host di Canicattì, impegnato in un’iniziativa benefica che unisce solidarietà e promozione delle eccellenze del nostro territorio”, ha dichiarato De Luca.

Il sindaco ha quindi ricordato le finalità della raccolta e il legame con il prossimo appuntamento dedicato alla produzione vitivinicola di Canicattì: “protagonista l’uva da tavola di Canicattì, una delle eccellenze della nostra Sicilia, distribuita a fronte di un’offerta volontaria. Il ricavato sarà destinato a finalità benefiche e contribuirà anche a sostenere la Festa dell’Uva da Tavola, in programma a Canicattì il 24 e 25 ottobre”. De Luca ha evidenziato anche il significato della collaborazione tra le diverse realtà siciliane: “ho voluto portare personalmente il mio saluto e il sostegno della città di Taormina a un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra territori possa diventare un’occasione concreta per promuovere le nostre eccellenze e sostenere importanti progetti sociali”.

Il ringraziamento al Lions Club e ai volontari: “Taormina felice di accogliere queste iniziative”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente del Lions Club Host di Canicattì, Di Gioia, e ai volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’iniziativa benefica. Il loro impegno ha consentito di portare nel centro di Taormina un’attività dedicata contemporaneamente alla solidarietà e alla valorizzazione delle tradizioni siciliane. “Un ringraziamento al presidente del Lions Club Host di Canicattì, Di Gioia, e a tutti i volontari per l’impegno e la passione con cui portano avanti queste attività”, ha affermato il primo cittadino.