Taormina, poesia ed emozioni a Trappitello: premiati i vincitori del Premio “Maria, Madre del Buon Cammino”

Sabato 10 Ottobre scorso, in un’atmosfera di profonda partecipazione, arte e intensa emotività, si è svolta la Cerimonia di Premiazione della Sedicesima Edizione del Premio di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, il prestigioso concorso letterario organizzato e promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello Taormina. L’evento si conferma un punto di riferimento culturale imprescindibile, capace di radunare poeti da ogni parte d’Italia sotto il segno dell’ispirazione e della fede mariana.

Alla guida della complessa macchina organizzativa ha operato, in veste di Presidente, il Parroco Padre Tonino Tricomi, supportato con dedizione dal Comitato composto da Gioacchino Aveni, Agnese D’Amore e Massimo Manganaro.

Una giuria d’eccellenza per la valutazione delle Opere in Versi

Il difficile compito di selezionare le numerosissime liriche giunte in concorso è stato affidato a una Giuria qualificata e di altissimo profilo:

Gabriella Gullotta, docente di Lettere, attiva nel Coordinamento Femminile Ionico Etneo e animatrice del progetto “Leggere liberi”;

Rosa Maria Di Salvatore, autrice di profonda sensibilità, presente in prestigiose antologie e riviste;

Maria Lidia Simone, poetessa, pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice di storici riconoscimenti internazionali tra cui il Leone di San Marco a Venezia;

Teresa Vadalà Fierro, affermata poetessa e autrice teatrale, pluripremiata a livello nazionale e internazionale;

Salvatore Puglia, stimatissimo poeta inserito nel “Dizionario Bibliografico e Critico degli Autori ed Artisti Italiani”;

Gianluca Lo Re, giovane laureando in Architettura presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Autorità, conduzione e momenti musicali

La serata ha visto una significativa presenza delle istituzioni locali, a testimonianza del forte legame del Premio con il territorio. Sono intervenuti il Vicesindaco del Comune di Taormina Alessandra Cullurà, gli Assessori Giuseppe Sterrantino e Mario Quattrocchi, e la Consigliera Comunale Maria Rita Sabato.

A condurre la serata, con l’impeccabile maestria di sempre, è stata la Professoressa Angela Maria Vecchio, volto storico del Premio fin dalla prima edizione.

I momenti salienti della premiazione sono stati impreziositi dalle delicate incursioni musicali della giovane cantante Alice La Spina, la cui splendida voce è stata accompagnata all’organo dalla Maestra Agnese D’Amore.

I Vincitori della XVI Edizione

Alla presenza di un folto pubblico e di autori provenienti da diverse regioni d’Italia, sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti suddivisi per categorie:

Poesia in Lingua Italiana a tema religioso

1° Classificato: Grazia Dottore (Faro Superiore – MESSINA) – L’amore che non invecchia;

2° Classificato: Antonino D’Accorso Li Destri (VARESE) – Preghiera intima;

3° Classificato: Stefania Raschillà (GENOVA) – Il sorriso di Dio;

Menzione d’Onore: Stefania Iannò (ROMA) – La rugiada dello Spirito.

Poesia in Lingua Italiana a tema libero

1° Classificato: Rita Muscardin (SAVONA) – Ora che più non torni al mare;

2° Classificato: Francesco Billeci (Borgetto – PALERMO) – Il lume temporaneo del tuo sguardo (a mio padre affetto da Alzheimer);

3° Classificato: Francesca Vinci (CATANIA) – Vorrei;

Menzione d’Onore: Chiara Corinne Amico (CALTANISSETTA) – Il libro delle emozioni.

Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero

1° Classificato: Paola Cozzubbo (Macchia di Giarre – CATANIA) – Fratuzzu miu;

2° Classificato: Zina Ferrara (Trappitello Taormina – MESSINA) – Na rosa senza spini;

3° Classificato: Giuseppina Di Franco (Francavilla di Sicilia – MESSINA) – A valigia;

Menzione d’Onore: Aurora Carbone (MESSINA) –

Poesia Breve

1° Classificato: Giusi Baglieri (CATANIA) – Incanto;

2° Classificato: Salvatore Gazzara (MESSINA) – Amuri miu;

3° Classificato: Edda Sciuto (Calatabiano – CATANIA) – Ai miei figli;

Menzione d’Onore: Salvatore Amico (CALTANISSETTA) – Nell’immensità.

Poesia in Lingua Italiana a tema libero – Juniores

1° Classificato: Roberta D’Agostino (Taormina – MESSINA) – Al mio papà;

2° Classificato: Chiara Russo (Taormina – MESSINA) – Il mondo sottosopra;

3° Classificato: Ginevra Strazzeri (Taormina – MESSINA) – Piccolo cuore, grande speranza;

Menzione d’Onore: Anna La Monaca (Taormina – MESSINA) – Alla tua luce, Madonnina.

Premi Speciali

Premio “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù”: Salvatore Maenza (Roletto – TORINO) – Pane;

Premio “Padre Salvatore Arcidiacono”: Santi Portanome (Taormina – MESSINA) – Ma il vento;

Premio “Mater Dei”: Giulia Andrea Pansera (Treviglio – BERGAMO) – Il mistero del perdono;

Premio “Social Award”: Giusi Baglieri (CATANIA) –

Il commosso omaggio a Valerio Merenda

Il momento più toccante e d’intensa commozione della Cerimonia è stato quello dedicato alla memoria di Valerio Merenda, stimato amico della comunità prematuramente scomparso. L’Organizzazione ha consegnato una targa speciale alla sua famiglia, definendolo un: “Professionista visionario, creativo e curioso, che ha unito tecnologia, arte e bellezza per educare i bambini all’empatia, all’inclusione e al rispetto della natura. Con la ‘Mash&Co’ ha dato vita a mondi animati ricchi di poesia, capaci di raggiungere traguardi straordinari che restano come un testamento di bellezza, educazione e gentilezza”.

Sinergie e ringraziamenti

Il successo della serata è stato reso possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni emotive e logistiche: Carla Bruschetta e Riccardo Greco per la gestione della consegna dei premi, Vanessa Lo Po per le foto-ricordo, Maria Carmela D’Amore, Salvatore Ferrara, Sebastiano Giardina e la Cooperativa “Maria, Madre del Buon Cammino” per la cura del rinfresco.

Un ringraziamento speciale e colmo di ammirazione è stato rivolto ai ragazzi del Centro Psico-Educativo per Ragazzi e Giovani Diversamente Abili “Cuore di Gesù”, i quali hanno realizzato a mano splendidi piatti decorati, donati come prezioso omaggio ai membri della Giuria.

Sguardo al futuro: Aperte le iscrizioni per il 2027

A coronamento di una serata indimenticabile, gli Organizzatori hanno ufficialmente annunciato il lancio del Bando della XVII Edizione del Premio. La macchina culturale non si ferma: i poeti avranno tempo fino al 31 gennaio 2027 per presentare le proprie opere e tornare a far battere il cuore di Trappitello a suon di versi.