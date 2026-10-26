Taormina, il 30 ottobre il Consiglio Direttivo Nazionale UCID: un confronto sul futuro della Sicilia

Quali prospettive di sviluppo per la Sicilia? Quale contributo possono offrire gli imprenditori e i dirigenti cristiani alla crescita economica e sociale dell’Isola? Sono gli interrogativi al centro del convegno “Sicilia, quale sviluppo? Il contributo degli imprenditori e dirigenti cristiani al futuro dell’Isola”, in programma venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 17.00, presso l’Excelsior Palace Hotel di Taormina (via Toselli 8). L’iniziativa si svolge in occasione della presenza in Sicilia del Consiglio Direttivo nazionale dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e vede coinvolte le sezioni siciliane di Messina, Palermo e Caltanissetta.

L’incontro intende offrire un’occasione di confronto sul futuro economico e sociale della Sicilia, valorizzando il ruolo dell’imprenditoria e della classe dirigente nella costruzione di prospettive di sviluppo attente alla persona, al lavoro e al bene comune.

I saluti istituzionali saranno affidati a Carlo Maletta, presidente regionale UCID Sicilia, al cardinale Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico UCID, e a Cateno De Luca, sindaco di Taormina. È stato invitato a partecipare anche Federico Basile, sindaco della Città Metropolitana di Messina.

Relatore del convegno sarà il prof. Dario Latella, ordinario di Diritto commerciale all’Università degli Studi di Messina.

Sono inoltre previsti gli interventi di Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina; Francesco Averna, vicepresidente UCID Caltanissetta; Mario Bonarrigo, presidente UCID Messina Angelo Ferro; e Salvatore La Rosa, presidente UCID Palermo.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Porrino, presidente nazionale UCID. Il convegno si propone come momento di riflessione sul contributo che il mondo dell’impresa, ispirato ai valori cristiani e ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, può offrire alle sfide economiche, sociali e territoriali della Sicilia.