Taormina, Falcone: “il Mediterraneo è strategico per il futuro dell’Europa”

Taormina diventa il centro del confronto politico europeo, ospitando gli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), un appuntamento dedicato alla definizione delle priorità politiche per la seconda metà della legislatura. A sottolineare il valore della scelta della città siciliana è Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, che evidenzia il ruolo strategico del Mediterraneo nelle sfide che attendono l’Unione europea. L’europarlamentare azzurro esprime soddisfazione per la presenza del Gruppo PPE in Sicilia, indicando nell’iniziativa un’occasione per portare il dibattito sulle politiche europee in un territorio centrale per gli equilibri economici e geopolitici del continente.

Il PPE a Taormina, Falcone ringrazia Manfred Weber

Nel suo intervento, Marco Falcone rivolge un ringraziamento al presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, alla leadership del Gruppo e agli europarlamentari che hanno sostenuto la proposta di organizzare le giornate di studio a Taormina. “Ringrazio Manfred Weber, la leadership del Ppe e tutti i colleghi che hanno sostenuto questa proposta”, dichiara il vice capo delegazione azzurro. La scelta della località siciliana assume, nelle parole di Falcone, un significato che va oltre la sede dell’appuntamento. L’obiettivo è valorizzare la posizione del Mediterraneo all’interno del confronto europeo, collegando le esigenze dei territori alle principali questioni politiche e strategiche dell’Unione.

Mediterraneo, sicurezza e immigrazione: le priorità europee secondo Falcone

Uno dei temi centrali richiamati dall’europarlamentare riguarda il ruolo del Mediterraneo per la sicurezza, l’economia e le relazioni internazionali dell’Europa. Falcone sottolinea come quest’area rappresenti un punto di riferimento per diverse questioni che interessano direttamente le istituzioni europee, dalla competitività economica agli scambi commerciali, fino alla gestione dell’immigrazione. “Il Mediterraneo è centrale per la sicurezza europea, la competitività, le relazioni commerciali e la gestione dei flussi migratori”, evidenzia.

Lo “spirito di Taormina” per definire le priorità fino al termine della legislatura

Il vice capo delegazione di Forza Italia introduce anche il concetto di “spirito di Taormina“, con il quale intende identificare il contributo politico che dovrebbe emergere dalle giornate di studio del PPE. L’obiettivo dichiarato è utilizzare il confronto tra gli eurodeputati per precisare le priorità della seconda metà della legislatura europea, partendo dalle sfide economiche e geopolitiche che interessano il continente. “Da qui, con quello che dovrà essere ‘lo spirito di Taormina’, vogliamo contribuire a definire le priorità della seconda metà della legislatura”, afferma Falcone.

Falcone: “l’Europa deve rispondere alle aspettative dei cittadini”

Nella parte conclusiva della sua dichiarazione, Marco Falcone pone l’accento sulla necessità di rafforzare la capacità delle istituzioni europee di rispondere alle esigenze della popolazione. Per l’europarlamentare, il confronto politico deve essere accompagnato da decisioni capaci di sostenere la crescita economica e il ruolo internazionale dell’Unione europea. “L’Europa deve saper rispondere alle aspettative dei cittadini con scelte concrete e una prospettiva di rilancio economico e geopolitico”, conclude.