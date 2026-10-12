Taormina, Dorfmann detta le priorità del PPE: “meno burocrazia, più competitività e sostegno a imprese e agricoltori”

Meno burocrazia, maggiore competitività e un sostegno concreto alle imprese, agli agricoltori e alle aree rurali. Sono queste le priorità indicate da Herbert Dorfmann, capo delegazione della Südtiroler Volkspartei al Parlamento europeo, in occasione degli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) in corso a Taormina. L’appuntamento rappresenta, secondo l’europarlamentare, un’occasione per valutare il lavoro svolto nella prima parte della legislatura europea e individuare gli interventi ancora necessari per rispondere alle esigenze dei cittadini. Dorfmann sottolinea soprattutto l’importanza di tradurre gli indirizzi politici in risultati tangibili, con particolare attenzione al sistema produttivo e ai territori rurali.

PPE a Taormina, Dorfmann: “è il momento di fare un bilancio onesto”

Per l’esponente della Südtiroler Volkspartei, le giornate di studio arrivano in una fase importante del percorso politico del Gruppo PPE, chiamato a verificare i risultati raggiunti e a definire le priorità per il periodo successivo. “Queste giornate di studio giungono al momento opportuno. A metà mandato, è necessario fare un bilancio onesto di quanto realizzato e di ciò che resta ancora da fare”, afferma Dorfmann. Il confronto di Taormina viene quindi indicato come un momento di verifica e programmazione, nel quale affrontare le questioni ancora aperte e precisare gli obiettivi politici dei prossimi anni.

Meno burocrazia e più competitività: le richieste dei cittadini europei

Uno dei punti centrali dell’intervento riguarda la necessità di rendere l’azione delle istituzioni europee maggiormente orientata ai risultati. Dorfmann richiama in particolare le difficoltà che cittadini e imprese possono incontrare a causa degli adempimenti burocratici, indicando nella semplificazione amministrativa e nel rafforzamento della competitività due obiettivi fondamentali dell’agenda del PPE. “I cittadini si aspettano un’Europa capace di produrre risultati concreti: meno burocrazia, maggiore competitività e un sostegno reale a imprese, agricoltori e aree rurali”, sottolinea l’europarlamentare. L’attenzione si concentra dunque sulle esigenze del mondo produttivo e agricolo, oltre che sui territori rurali, ai quali Dorfmann ritiene necessario assicurare un sostegno effettivo attraverso le politiche europee.

Da Taormina al 2029: il PPE definisce le prossime priorità

Nella parte conclusiva del suo intervento, il capo delegazione della Südtiroler Volkspartei ribadisce che le questioni affrontate a Taormina fanno parte dell’agenda politica che il Gruppo PPE sostiene fin dall’inizio della legislatura. “Il Gruppo Ppe ha definito questa agenda fin dall’inizio e Taormina è il luogo in cui affiniamo le nostre priorità, per continuare a guidare il percorso fino al 2029”, dichiara Dorfmann. Le giornate di studio assumono così, nella valutazione dell’europarlamentare, una duplice funzione: verificare quanto realizzato e definire gli obiettivi ancora da raggiungere.

Il messaggio di Herbert Dorfmann si concentra sulla richiesta di un’azione europea più concreta, capace di rispondere alle esigenze di imprese, agricoltori e comunità rurali attraverso la riduzione della burocrazia e il rafforzamento della competitività. Taormina diventa quindi la sede del confronto interno al PPE sulle priorità da portare avanti fino al 2029, con l’obiettivo dichiarato di trasformare l’agenda politica del Gruppo in risultati tangibili per i cittadini europei.