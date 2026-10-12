Taormina al centro della politica europea, Martusciello: “il PPE sceglie ancora il Sud Italia, un segnale di grande interesse”

Il Sud Italia torna protagonista della politica europea con gli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), in corso a Taormina. Una scelta che, secondo Fulvio Martusciello, capo della delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento europeo, rappresenta un importante segnale di attenzione verso il Mezzogiorno da parte della principale famiglia politica europea. Martusciello evidenzia come la decisione di organizzare le giornate di studio a Taormina si inserisca in un percorso che ha già visto il Sud Italia ospitare un appuntamento analogo nel 2024, quando il Gruppo PPE scelse Napoli. “Il Gruppo Ppe ha scelto ancora una volta l’Italia e, ancora una volta, il Sud. Lo ha fatto optando per Napoli nel 2024 e lo fa nuovamente scegliendo Taormina quest’anno”, afferma l’europarlamentare di Forza Italia.

Dal 2024 a oggi, il PPE rinnova l’attenzione verso il Mezzogiorno

Il rappresentante di Forza Italia richiama dunque le due scelte compiute dal Gruppo PPE: Napoli nel 2024 e Taormina nel 2026. Per Martusciello, la decisione di tornare nel Mezzogiorno per un appuntamento politico europeo di questo rilievo testimonia un interesse che deve essere riconosciuto e valorizzato. La scelta di Taormina offre alla Sicilia l’opportunità di ospitare il confronto tra gli eurodeputati popolari sulle principali priorità politiche del Gruppo, portando l’attenzione europea sul territorio.

Martusciello: “un segnale da accogliere con gratitudine e responsabilità”

Nelle parole del capo della delegazione di Forza Italia emerge anche un richiamo alla responsabilità legata all’organizzazione di appuntamenti internazionali. “È un chiaro segno di forte interesse, che merita di essere accolto con sincera gratitudine, ma anche con la responsabilità di essere all’altezza della situazione”, sottolinea Martusciello. Il riferimento è al significato politico e istituzionale della scelta di Taormina, che segue quella di Napoli e conferma, nella lettura dell’europarlamentare, l’attenzione del PPE verso il Sud Italia. Un messaggio che unisce l’apprezzamento per il riconoscimento riservato al Mezzogiorno alla necessità di rispondere adeguatamente alla fiducia dimostrata dal Gruppo parlamentare europeo. Le dichiarazioni di Fulvio Martusciello mettono così in evidenza il valore attribuito alla presenza del PPE in Sicilia: non soltanto un appuntamento politico, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo del Sud Italia come sede di incontri e confronti di rilievo europeo.