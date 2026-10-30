Tangenziale di Messina, cambia la viabilità allo svincolo di Tremestieri: tre fasi dal 5 novembre per i lavori sul viadotto

Nuovo ingresso in autostrada attraverso l’area di servizio On The Run e nuova rampa di uscita verso la rotatoria Alfio Ragazzi. Le modifiche resteranno in vigore fino al 30 maggio 2027. Nuove modifiche alla viabilità sulla tangenziale di Messina, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, per consentire la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del Viadotto Tremestieri. Il nuovo assetto della circolazione sarà introdotto gradualmente a partire dal 5 novembre, attraverso tre distinte fasi operative, e resterà in vigore fino al 30 maggio 2027. Il provvedimento prevede l’attivazione di una viabilità alternativa che interesserà le rampe di ingresso e di uscita dell’autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tremestieri. Il nuovo sistema è stato progettato per consentire l’esecuzione dei lavori sul viadotto, limitando per quanto possibile le interferenze con il traffico veicolare.

Le tre fasi delle modifiche alla circolazione

Dal 5 novembre, sarà aperta al traffico l’area di parcheggio situata a nord dell’area di servizio On The Run, in corrispondenza dello svincolo di Tremestieri

Dal 9 novembre, sarà chiuso il tratto della rampa di ingresso in autostrada che attraversa il viadotto Tremestieri (fase 2).

La terza fase scatterà dal 12 novembre, quando sarà chiuso anche il tratto della rampa di uscita dall’autostrada che attraversa il viadotto. Contestualmente verrà aperta la rampa alternativa realizzata sul rilevato, che permetterà ai veicoli provenienti dall’autostrada e diretti verso Messina di immettersi direttamente nella rotatoria “Alfio Ragazzi” dello svincolo di Tremestieri (fase 3). Le modifiche saranno accompagnate dall’apposita segnaletica. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo il percorso e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni alla circolazione. Lungo i percorsi interessati saranno installati appositi segnali per indicare le nuove modalità di circolazione. Agli automobilisti viene raccomandato di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle variazioni.

Sette mesi di lavori sul Viadotto Tremestieri

La nuova organizzazione della viabilità si rende necessaria per consentire l’esecuzione di un articolato programma di manutenzione del Viadotto Tremestieri. Gli interventi riguarderanno la sovrastruttura stradale, con il rifacimento della pavimentazione, l’impermeabilizzazione, il risanamento dei cordoli e la sostituzione dei giunti. Sono inoltre previste lavorazioni per la sostituzione dei dispositivi di appoggio degli impalcati.