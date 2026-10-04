Tajani: “il centro è solo Forza Italia, porte aperte a riformisti e moderati”

Si accende il confronto politico sul centro e sul futuro dell’area moderata italiana. Dopo l’appello lanciato da Matteo Renzi dal palco della Leopolda ai centristi e, in particolare, ai riformisti di Forza Italia, arriva la replica netta del segretario nazionale azzurro Antonio Tajani. Il messaggio del leader di Forza Italia è costruito attorno a una rivendicazione precisa: secondo Tajani, il riferimento politico del centro resta il partito fondato da Silvio Berlusconi, collocato stabilmente nel centrodestra e nel solco del Partito popolare europeo. La risposta arriva nel giorno conclusivo della Leopolda 2026, dove Renzi aveva rivolto un invito esplicito agli esponenti centristi e riformisti di Forza Italia a lasciare il partito e unirsi al suo progetto politico.

Tajani a Renzi: “il centro è uno solo: Forza Italia”

La frase più significativa pronunciata da Antonio Tajani è anche quella che sintetizza la posizione politica del partito nel confronto aperto con Italia Viva. “Il centro è uno solo: Forza Italia. Siamo la casa dei moderati, il Partito popolare europeo in Italia, alternativi alla sinistra e pilastro del centrodestra fondato da Silvio Berlusconi”. Con queste parole Tajani risponde direttamente alle aperture arrivate dalla Leopolda e prova a ribadire il perimetro politico di Forza Italia, presentandola come forza centrale dell’area moderata nel quadro del centrodestra. Il riferimento al Partito popolare europeo non è casuale. Tajani collega infatti l’identità di Forza Italia alla tradizione popolare, europeista e moderata, contrapponendola alla prospettiva di un centro costruito all’interno o ai margini del campo progressista.

L’appello di Renzi ai riformisti di Forza Italia dalla Leopolda

La replica di Tajani arriva dopo un intervento molto diretto di Matteo Renzi dal palco della quattordicesima edizione della Leopolda, intitolata “Riprenderci Itaca”. Il leader di Italia Viva aveva rivolto un appello ai centristi e in particolare agli esponenti più riformisti ed europeisti di Forza Italia, invitandoli a lasciare il partito e a convergere nel progetto politico che Renzi sta provando a costruire nell’area di centrosinistra. Renzi aveva contestato soprattutto la presenza di Forza Italia in una coalizione che, a suo giudizio, conterrebbe componenti politiche distanti dalla tradizione europeista e liberale del partito berlusconiano. La risposta di Tajani capovolge completamente questa impostazione: per il segretario di Fi non è Forza Italia a dover cercare una nuova collocazione, ma sono eventualmente i riformisti provenienti da altre esperienze politiche a poter trovare casa nel partito azzurro.

Tajani: “a sinistra quello spazio politico non c’è più”

Il leader di Forza Italia allarga quindi il discorso oltre la polemica immediata con Renzi e si rivolge direttamente a chi continua a riconoscersi nella cultura riformista ma proviene dall’area del centrosinistra. “A chi ha creduto in buona fede che a sinistra esistessero ancora una vera cultura socialdemocratica e una tradizione laburista diciamo che oggi quello spazio politico non c’è più. Se credete nel riformismo, nella libertà, nel garantismo, nell’Europa e nell’Occidente, la vostra casa non può che essere Forza Italia”, sottolinea. Il passaggio segna uno dei punti centrali della strategia comunicativa di Tajani: Forza Italia prova a proporsi non soltanto come partito del centrodestra, ma anche come punto di riferimento per un’area più ampia composta da elettori ed esponenti politici che si riconoscono nei valori del riformismo, del garantismo, dell’europeismo e dell’atlantismo. È una risposta speculare all’operazione politica tentata da Renzi dalla Leopolda, dove Italia Viva sta cercando di ampliare il proprio spazio verso l’elettorato moderato e centrista.

“Le nostre porte sono aperte”: Forza Italia rilancia sul centro

Tajani non si limita a difendere il perimetro di Forza Italia, ma apre a nuovi ingressi. “Le nostre porte sono aperte a tutti coloro che vogliono aderire e incrementare con noi il grande progetto popolare e moderato”, evidenzia. La frase assume un significato particolare nel pieno del confronto sul riassetto dell’area centrista. Da un lato Renzi invita i riformisti azzurri a spostarsi verso il suo progetto, dall’altro Tajani rilancia sostenendo che è Forza Italia il soggetto politico in grado di raccogliere e aggregare i moderati. Il confronto si sviluppa quindi non soltanto sul piano delle alleanze, ma anche su quello dell’identità politica: chi rappresenta davvero il centro? Chi può raccogliere gli elettori liberali, riformisti, popolari ed europeisti? Tajani offre una risposta molto netta, collocando Forza Italia al centro di questo spazio e rivendicando la continuità con la tradizione politica costruita da Berlusconi.

La citazione di Battiato: “siamo noi il centro di gravità permanente”

Nella parte conclusiva del suo intervento, Tajani utilizza anche una citazione musicale per rafforzare il messaggio politico. “Per dirla con Battiato, siamo noi il centro di gravità permanente della politica italiana”, aggiunge. Il riferimento è al celebre brano di Franco Battiato e viene usato dal segretario di Forza Italia come metafora della posizione che il partito intende occupare nel sistema politico italiano. L’espressione riassume efficacemente la linea che Tajani vuole trasmettere: non un partito alla ricerca di una collocazione, ma una forza che rivendica una posizione stabile nell’area moderata e nel centrodestra.

Forza Italia e Italia Viva, il confronto sullo spazio moderato

Lo scontro a distanza tra Tajani e Renzi mette in evidenza una partita politica più ampia, destinata a proseguire nei prossimi mesi: quella per la rappresentanza dell’elettorato moderato. Renzi, dal palco della Leopolda, ha rilanciato un progetto che punta a costruire un’area riformista capace di dialogare con il centrosinistra, tentando contemporaneamente di intercettare pezzi del mondo liberale ed europeista oggi collocati nel centrodestra. Tajani risponde difendendo una linea opposta: Forza Italia resta alternativa alla sinistra, saldamente inserita nel centrodestra, ma allo stesso tempo si propone come punto di attrazione per chi proviene da culture politiche riformiste, popolari e socialdemocratiche e non si riconosce più nell’attuale centrosinistra. In questo senso, le dichiarazioni del segretario azzurro non rappresentano soltanto una replica a Renzi, ma anche un tentativo di delimitare con maggiore chiarezza lo spazio politico che Forza Italia intende occupare.