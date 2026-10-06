Svolta nelle relazioni bilaterali del Piano Mattei: alta formazione tecnologica tra Italia e Africa Subsahariana

La firma del Memorandum of Understanding tra la Fondazione Med-Or e il Governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), avvenuta a Roma alla presenza di Marco Minniti e del Ministro Thérèse Kayikwamba Wagner, segna una svolta nelle relazioni bilaterali all’interno del Piano Mattei. La cooperazione internazionale nell’ambito del Piano Mattei entra così in una fase di forte slancio strategico, posizionando il Mezzogiorno d’Italia come baricentro di un’innovativa diplomazia formativa. Un plauso per l’iniziativa arriva dalla Fondazione MASK ITS Academy, finalizzata a istituire una sede permanente della Fondazione direttamente nella Repubblica Democratica del Congo.

L’obiettivo è far convergere cultura, integrazione e manodopera. La convergenza di questi ruoli favorisce un asse diretto tra il mondo manifatturiero italiano e le istituzioni congolesi, offrendo una sponda industriale al processo di attuazione degli obiettivi del Piano Mattei. In questo quadro, la Repubblica Democratica del Congo rappresenta il progetto pilota destinato a tracciare la rotta di una collaborazione fondata sulla condivisione di competenze e sull’integrazione culturale.