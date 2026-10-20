Svincolo di Gallico nel degrado, ex Presidente di Circoscrizione scrive ad Anas: “cura del verde, cartellone di ‘Benvenuto’ e ‘Arrivederci’ ma non solo”

Maggiore cura del verde, pulizia costante, manutenzione e una cartellonistica di benvenuto per valorizzare uno dei principali ingressi a Reggio Calabria. Sono alcune delle proposte avanzate da Antonino Polito, già presidente della IX Circoscrizione di Reggio Calabria, che ha inviato una email ad Anas per segnalare le condizioni di degrado dello svincolo autostradale di Gallico. Nella lettera, Polito sottolinea l’importanza di rendere più decorosa quella che rappresenta una delle porte d’accesso settentrionali della città, proponendo la sistemazione delle aree verdi, la pulizia dei canali di raccolta delle acque meteoriche e l’installazione di una segnaletica turistica più adeguata, comprese le scritte “Benvenuto” e “Arrivederci”. Di seguito il testo integrale della lettera.

“Gentile Dirigente,

Con la presente sollecito il suo autorevole intervento per affrontare e risolvere nel modo migliore un problema che, sono certo, anche Lei condivida. Ovvero la cura dell’immagine che una Città come REGGIO CAL. “deve presentare” ai cittadini e, soprattutto, a turisti e forestieri. Cura ancora più maniacale se la Città di Reggio Calabria, la “nostra” Città, vuole veramente risalire nella classifica per qualità della vita. L’ingresso in Città, per chi proviene da Nord, avviene in buona parte attraverso lo svincolo autostradale di Reggio Calabria Gallico.

Ingresso che da anni non viene adeguatamente curato. Solamente lo sfalcio dell’erba, il taglio delle canne, e la posa di alcune piante, che, inevitabilmente, anche loro spesso, molto spesso, vengono falciate. Sarebbe opportuno, a mio avviso, dedicare una ben diversa cura dello svincolo di Gallico, ovvero con un manto erboso come i più famosi prati inglesi, con una collocazione di ulteriori alberi alti (come quelli già esistenti), con piante colorate da sostituire di stagione in stagione.

Allo svincolo andrebbe anche inserita una cartellonistica di Benvenuto ed Arrivederci. Infine una più consona e turistica cartellonistica stradale, con indicazione delle zone più importanti raggiungibili da questo svincolo. Ultima, ma non per importanza, lo spazzamento continuo della zona, la pulizia dei canali di raccolta delle acque meteoriche, con migliore raccolta delle stesse, che spesso ristagnano nella parte inferiore della rotatoria. Interventi non molto onerosi, in gran parte di pulizia e manutenzione, che darebbero un gran bel “biglietto da visita” ai tanti concittadini e, soprattutto, ai forestieri e turisti.

Questi ultimi che ormai da qualche mese sono in continuo aumento nel quartiere di Gallico, riempiendo i tanti B & B, e le pizzerie e ristoranti del Lungomare Natale De Grazia. Sono certo che la presente troverà la sua giusta attenzione e che a breve anche questa “Porta d’accesso del lato Nord della Città di Reggio Calabria” sarà una parte “Bella e Gentile” da ammirare attraversandola. La ringrazio in anticipo e rimango in attesa di un suo cortese e gradito riscontro.”