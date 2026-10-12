Sud chiama Nord sbarca ufficialmente alla Camera dei deputati: nasce la componente con Gallo, Messina e Sbardella

Sud chiama Nord ha ufficialmente una propria componente alla Camera dei deputati. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 12 ottobre, durante la seduta d’Aula, segnando un nuovo passaggio nel percorso politico del movimento guidato da Cateno De Luca. La nuova componente parlamentare sarà composta da tre deputati: Francesco Gallo, Manlio Messina e Luca Sbardella. A comunicare la costituzione della componente è stato proprio Francesco Gallo, deputato eletto nelle file di Sud chiama Nord nel 2022, che assumerà il ruolo di rappresentante del nuovo organismo parlamentare.

Sud chiama Nord alla Camera: i tre deputati della nuova componente

La componente parlamentare riunisce tre deputati, con Francesco Gallo nel ruolo di rappresentante. Accanto al parlamentare eletto nel 2022 con Sud chiama Nord ci saranno Manlio Messina e Luca Sbardella, quest’ultimo commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia. La costituzione della componente rappresenta un passaggio organizzativo per il movimento di Cateno De Luca, che potrà contare su una propria rappresentanza all’interno della Camera dei deputati. La presenza di Messina e Sbardella nella nuova componente si inserisce inoltre nel quadro dei rapporti politici tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia.

Martedì prossimo la conferenza stampa a Roma

Dopo l’annuncio ufficiale avvenuto durante la seduta della Camera, è prevista per martedì 20 ottobre una conferenza stampa a Roma, dedicata alla presentazione della nuova componente parlamentare. Sarà l’occasione per illustrare pubblicamente la nuova organizzazione e gli obiettivi politici che accompagneranno l’attività dei tre deputati. Intanto, con la costituzione della componente, Sud chiama Nord consolida la propria presenza a Montecitorio, passando dalla rappresentanza del solo Francesco Gallo a una formazione composta da tre parlamentari. Un nuovo sviluppo per il movimento di Cateno De Luca, che ufficializza così una propria componente alla Camera dei deputati, con Francesco Gallo nel ruolo di rappresentante e Manlio Messina e Luca Sbardella tra i suoi componenti.