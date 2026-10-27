Sud chiama Nord, Piantedosi elogia Cateno De Luca: “un amministratore di Serie A”. E guarda alle elezioni politiche

Un elogio a Cateno De Luca e un messaggio di fiducia nel futuro elettorale del centrodestra. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenuto dal palco della convention nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, ha espresso apprezzamento per il percorso politico e amministrativo del sindaco di Taormina, soffermandosi anche sulle prospettive della coalizione di governo. Il ministro ha rivendicato il lavoro svolto dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, dichiarandosi convinto che il centrodestra possa confermarsi alle prossime elezioni.

Piantedosi: “il centrodestra vincerà le elezioni”

Nel corso del suo intervento, Piantedosi ha manifestato fiducia nella coalizione, collegando la propria convinzione ai risultati dell’azione di governo. “Il centrodestra vincerà le elezioni, sono convinto delle cose che ha fatto il nostro governo”, ha dichiarato il ministro dell’Interno. Una valutazione politica con cui Piantedosi ha espresso il proprio ottimismo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, rivendicando il percorso dell’attuale maggioranza nazionale.

L’elogio a Cateno De Luca: “è un amministratore di Serie A”

Un passaggio significativo del discorso è stato dedicato proprio a Cateno De Luca, protagonista della convention insieme agli amministratori locali riuniti nel progetto di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Piantedosi ha richiamato le esperienze elettorali del leader siciliano, sottolineando la sua capacità di ottenere il consenso dei cittadini nelle competizioni amministrative. “Il sindaco De Luca si è proposto diverse volte ed ha sempre vinto, è un amministratore di Serie A”, ha affermato il ministro. Un riconoscimento espresso dal titolare del Viminale nei confronti del sindaco di Taormina, del quale ha valorizzato il percorso amministrativo e i risultati elettorali.

Il messaggio del ministro: “dobbiamo avere fiducia nei cittadini”

Piantedosi ha infine richiamato l’importanza del rapporto tra politica ed elettori, ribadendo la necessità di affidarsi al giudizio dei cittadini. “Dobbiamo avere fiducia nei cittadini”, ha sottolineato il ministro, concludendo il ragionamento sulle prospettive elettorali e sul ruolo del consenso popolare. Le dichiarazioni di Matteo Piantedosi si inseriscono nel confronto politico della convention nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, durante la quale il movimento di Cateno De Luca sta presentando il proprio percorso nazionale e il rapporto con il centrodestra.