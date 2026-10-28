Sud chiama Nord nel centrodestra, Forza Italia Giovani applaude Cateno De Luca: “qui i civici ci sono per davvero”

“Sono orgoglioso dell’adesione di Sud chiama Nord alla coalizione di centrodestra. Qui i civici ci sono per davvero, grazie a Cateno De Luca”. Sono le parole di Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, intervenuto a Roma durante la convention “L’Italia dei Territori”, organizzata dal movimento politico guidato da Cateno De Luca. Leoni ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Sud chiama Nord nella coalizione di centrodestra, sottolineando il ruolo del leader siciliano e il contributo della componente civica al progetto politico nazionale.

La soddisfazione di Cateno De Luca: “Un riconoscimento dal mondo giovanile del centrodestra”

Alle parole di Leoni ha fatto seguito il commento di Cateno De Luca, che ha sottolineato il significato politico dell’intervento del rappresentante giovanile di Forza Italia. “Un riconoscimento che arriva dal mondo giovanile del centrodestra e che accompagna l’ingresso di Sud chiama Nord in una nuova dimensione nazionale”, ha affermato il leader del movimento.