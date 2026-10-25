Sud chiama Nord, gli ultimi sondaggi premiano De Luca: fino all’1,7% a livello nazionale

Sud chiama Nord mette in evidenza gli ultimi dati dei sondaggi elettorali nazionali, con quattro istituti demoscopici che attribuiscono al movimento guidato da Cateno De Luca percentuali comprese tra l’1,4% e l’1,7%. Le percentuali riportate evidenziano una sostanziale vicinanza tra le stime dei diversi istituti, con Lab21 che assegna al movimento il risultato più elevato, pari all’1,7%, seguito da Piepoli ed EMG all’1,5% e da Bidimedia all’1,4%. La comunicazione arriva in una fase significativa per Sud chiama Nord, a pochi giorni dall’assemblea politica annunciata da Cateno De Luca, in programma a Roma dal 27 al 29 ottobre.
Sondaggi Sud chiama Nord: tutti i dati dei quattro istituti
Secondo la grafica che riportiamo in basso, le ultime rilevazioni riportano i seguenti valori:
|Istituto di sondaggio
|Intenzioni di voto
|Lab21
|1,7%
|Piepoli
|1,5%
|EMG
|1,5%
|Bidimedia
|1,4%
Le quattro rilevazioni presentano uno scarto massimo di 0,3 punti percentuali, collocando Sud chiama Nord intorno all’1,5% delle intenzioni di voto nazionali. Si tratta di stime demoscopiche e non di risultati elettorali. La grafica non specifica le date delle singole rilevazioni, i campioni intervistati e i relativi margini di errore: elementi necessari per valutare con precisione l’andamento del consenso nel tempo.