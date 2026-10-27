Sud chiama Nord, Ettore Rosato alla convention di Cateno De Luca: “province, una delle incompiute del governo”

Anche Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, ha partecipato alla convention nazionale “L’Italia dei Territori”, organizzata a Roma da Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Un’occasione di confronto tra esponenti di maggioranza e opposizione, amministratori locali e rappresentanti di diverse forze politiche, con particolare attenzione al ruolo dei Comuni e delle Province nel sistema istituzionale italiano. Rosato ha preso parte ai lavori della prima giornata, martedì 27 ottobre, intervenendo sul tema degli enti locali e richiamando una questione che considera ancora irrisolta: il percorso di riforma delle Province.

Rosato alla convention di Sud chiama Nord: “le Province sono un’incompiuta del governo”

Attraverso un intervento dedicato alla situazione degli enti locali, Ettore Rosato ha rivolto una critica al governo sul mancato completamento del percorso legislativo relativo alle Province. “Oggi all’assemblea di Sud chiama Nord a Roma dove ho ricordato una delle tante incompiute del governo, le provincie che dovevano essere approvate ad inizio legislatura e siamo ancora a discuterne”, ha dichiarato il vicesegretario di Azione. Il riferimento riguarda il tema della riforma delle Province, sul quale Rosato ha evidenziato la distanza tra le tempistiche inizialmente previste e la situazione attuale del confronto politico e parlamentare. Una questione che il rappresentante di Azione ha scelto di riportare al centro del dibattito proprio durante un appuntamento dedicato al ruolo delle amministrazioni locali e alle loro esigenze.

Il confronto sugli enti locali con Marattin, Gallo, Basile e Poli Bortone

La partecipazione di Rosato si è inserita nel panel “La forza degli Enti Locali”, in programma alle ore 16 della prima giornata della convention romana. Al confronto hanno preso parte anche Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord, Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico, e amministratori locali, tra cui Federico Basile, sindaco di Messina. Il dibattito ha rappresentato un’occasione per mettere a confronto differenti esperienze e posizioni politiche sul funzionamento degli enti locali e sul rapporto tra amministrazioni territoriali e istituzioni nazionali.

La questione delle Province nel dibattito nazionale

Il tema sollevato da Rosato riguarda il futuro delle Province italiane e il loro ruolo nell’organizzazione amministrativa del Paese. Con la propria dichiarazione, il vicesegretario di Azione ha richiamato l’attenzione sulla necessità di affrontare una questione che, a suo giudizio, avrebbe dovuto trovare una soluzione già nella fase iniziale della legislatura. Il riferimento alle Province si inserisce nel confronto più ampio sulle competenze e sulle responsabilità degli enti territoriali, al centro della convention promossa dal movimento di Cateno De Luca. Rosato ha quindi utilizzato l’appuntamento romano per ribadire una critica all’azione del governo su questo specifico tema, senza che dalla sua partecipazione emerga l’annuncio di un accordo politico tra Azione e Sud chiama Nord.