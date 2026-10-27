Sud Chiama Nord e Sindaci d’Italia, la voce dei territori arriva a Roma: “più risorse e strumenti per i Comuni”

“Dare maggiore voce ai territori e portare le esigenze dei Comuni al centro delle decisioni politiche nazionali”. È uno dei temi emersi durante la convention “L’Italia dei Territori”, organizzata a Roma da Sud Chiama Nord e Sindaci d’Italia, che ha riunito amministratori locali provenienti da diverse realtà italiane per confrontarsi sulle difficoltà quotidiane degli enti locali e sulle possibili risposte istituzionali. Esperienze amministrative differenti, ma problematiche spesso comuni: dalla carenza di personale alle difficoltà finanziarie, passando per la sicurezza urbana, i servizi pubblici, la sanità territoriale e le sfide legate alla transizione digitale ed ecologica. Questioni che interessano Comuni di dimensioni e caratteristiche diverse, accomunati dalla necessità di garantire risposte ai cittadini disponendo spesso di risorse e strumenti limitati.

Da Sicilia e Calabria a Roma, il confronto tra i sindaci e gli amministratori locali

Al dibattito hanno partecipato Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia e sindaco di Canicattini Bagni, Giovanni Pino, sindaco di San Filippo del Mela, e Mario Russo, sindaco di Scalea. Insieme a loro sono intervenuti Marisa Galati, già consigliere comunale e assessore alla Cultura del Comune di Monterosso Calabro, e Angelo Alessandri, vicepresidente di Sindaci d’Italia. I partecipanti hanno portato a Roma punti di vista ed esperienze differenti, contribuendo a un confronto che ha evidenziato le problematiche condivise da numerose amministrazioni locali. La presenza di rappresentanti della Sicilia e della Calabria ha dato spazio anche alle esigenze dei territori del Mezzogiorno, inserendole in una discussione più ampia sul ruolo dei Comuni nelle politiche nazionali.

Comuni in difficoltà tra carenza di personale, bilanci e servizi ai cittadini

Uno degli aspetti centrali del confronto ha riguardato le condizioni nelle quali gli enti locali sono chiamati a operare quotidianamente. Le amministrazioni comunali devono affrontare responsabilità crescenti, spesso senza disporre di personale e risorse economiche adeguate. La riduzione degli organici rappresenta una delle difficoltà richiamate durante la convention, insieme ai problemi finanziari che possono limitare la capacità dei Comuni di organizzare e garantire i servizi. Accanto a questi aspetti sono emersi i temi della sicurezza urbana e della sanità territoriale, settori che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità e che richiedono un coordinamento tra diversi livelli istituzionali. Il confronto ha riguardato anche la transizione digitale ed ecologica, due ambiti nei quali gli enti locali sono chiamati ad affrontare cambiamenti organizzativi e gestionali, con la necessità di disporre degli strumenti necessari per accompagnare questi processi.

Sindaci d’Italia, l’obiettivo è portare l’esperienza degli amministratori nelle decisioni nazionali

Il dibattito si inserisce nella visione alla base di Sindaci d’Italia, che punta a rafforzare il peso degli amministratori locali nelle scelte politiche e istituzionali. L’obiettivo è fare in modo che l’esperienza maturata quotidianamente nei Comuni venga maggiormente considerata quando si elaborano le norme, si distribuiscono le risorse pubbliche e si individuano le priorità di intervento. La conoscenza diretta delle esigenze dei cittadini e delle difficoltà operative degli enti rappresenta infatti uno degli elementi che il movimento intende valorizzare nel confronto con le istituzioni nazionali.

La convention di Roma rilancia il ruolo dei territori nella politica nazionale

Gli interventi di Amenta, Pino, Russo, Galati e Alessandri hanno contribuito a mettere in evidenza una questione comune: la necessità di rafforzare il rapporto tra chi amministra quotidianamente le comunità e chi assume le decisioni a livello nazionale. La convention promossa da Sud Chiama Nord e Sindaci d’Italia si propone come uno spazio di confronto nel quale trasformare i problemi e le esperienze dei territori in proposte da portare all’attenzione della politica. Al centro resta il ruolo dei sindaci e degli amministratori locali, chiamati ogni giorno a confrontarsi con le esigenze delle comunità e con le difficoltà legate alla gestione dei servizi, delle risorse e delle trasformazioni sociali ed economiche. Un confronto che riporta l’attenzione sulla necessità di coinvolgere maggiormente i Comuni nelle decisioni che incidono sul loro funzionamento e sulla vita dei cittadini.