Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia, Castelli rilancia l’alleanza: “Meloni sensibile ai nostri temi” | INTERVISTA

La collaborazione tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia, il sostegno agli amministratori locali e il dialogo con il Governo nazionale. Sono questi i temi affrontati da Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e vicesindaco di Messina, che evidenzia il valore dell’alleanza politica con FdI e il confronto avviato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Castelli pone l’attenzione sulla necessità di sviluppare i temi considerati prioritari dalle rispettive forze politiche, attraverso una collaborazione che possa tradursi in un sostegno concreto all’attività degli amministratori e alle esigenze dei territori.

Castelli: “un’alleanza con Fratelli d’Italia per sostenere gli amministratori”

Il presidente di Sud chiama Nord richiama il significato della collaborazione con Fratelli d’Italia, individuando nel sostegno agli amministratori uno degli elementi centrali del rapporto politico. Secondo Castelli, intervistata da StrettoWeb “l’alleanza deve consentire di portare avanti le questioni che stanno a cuore alle forze coinvolte, mantenendo l’attenzione sulle necessità delle comunità locali”. Un’impostazione che mette al centro il ruolo delle amministrazioni comunali e la possibilità di sviluppare iniziative attraverso il confronto tra realtà politiche e istituzionali differenti.

“Le città devono essere al servizio dei cittadini”

Tra i concetti sottolineati da Laura Castelli emerge anche quello del rapporto tra amministrazioni e cittadini. Le città, secondo il presidente di Sud chiama Nord, devono essere al servizio delle persone, orientando l’azione amministrativa verso le esigenze delle comunità. Il sostegno agli amministratori viene quindi indicato come uno degli obiettivi della collaborazione politica, con l’intenzione di favorire lo sviluppo dei temi ritenuti importanti per i territori.

Il dialogo con Giorgia Meloni: “è stata sensibile ai nostri temi”

Un altro passaggio delle dichiarazioni riguarda il rapporto con il Governo nazionale e, in particolare, le interlocuzioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Castelli ha evidenziato l’esistenza di un confronto con la premier, sottolineando come Meloni abbia mostrato sensibilità nei confronti delle questioni portate all’attenzione del Governo da Sud chiama Nord. Un elemento che la presidente del movimento richiama nel quadro della collaborazione con Fratelli d’Italia e della volontà di sostenere l’attività degli amministratori locali.