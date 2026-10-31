Successo internazionale per il Soroptimist Club di Lamezia Terme: “I colori delle emozioni” sul podio dei Best Practice Awards 2026 a Riga

Un traguardo straordinario che proietta l’eccellenza e l’impatto sociale del Soroptimist Club di Lamezia Terme su scala internazionale. La sala d’attesa pediatrica e per bambini con disabilità “I colori delle emozioni”, ideata e realizzata dal club calabrese, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di runners-up nell’ambito dei Best Practice Awards 2026, per la categoria dedicata ai progetti di Salute e Sicurezza. Il premio è stato ufficialmente conferito dalla Federazione Europea del Soroptimist in occasione del recente incontro internazionale svoltosi a Riga, e che ogni anno premia i progetti realizzati dai Club in tutta Europa. Un riconoscimento di alto profilo che attesta la qualità e la concreta utilità del progetto.

L’iniziativa premiata, realizzata grazie al protocollo sottoscritto con il direttore regionale di INPS Calabria dott. Giuseppe Greco, consiste nell’allestimento di spazi d’attesa accoglienti e a misura di bambino nelle sedi INPS di Lamezia Terme e Vibo Valentia, pensati per i piccoli utenti che si recano alle commissioni medico-legali per sottoporsi alle visite di accertamento dell’invalidità. Un ambiente protetto, colorato e ludico, nato per trasformare un momento spesso carico di ansia in un’esperienza serena.

Grande emozione e soddisfazione sono state espresse dalla presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme Luigina Pileggi: “per noi è una grande gioia, anche perché quotidianamente abbiamo riscontri positivi delle famiglie. Un aiuto, soprattutto per le mamme che sono le principali caregiver, e per i bambini che trovano un luogo accogliente e di gioco, che li aiuta a superare lo stress e la paura di trovarsi in un luogo estraneo al loro contesto familiare. Un ringraziamento va a nome di tutto il club al direttore regionale INPS Calabria Giuseppe Greco, per la sensibilità dimostrata e per aver accolto questa nostra idea progettuale, facendo sì che potesse realizzarsi concretamente”.

La presidente Pileggi ha inoltre voluto rimarcare la straordinaria sinergia istituzionale: “questo prestigioso riconoscimento europeo appartiene anche e soprattutto al dottor Greco e a tutto il personale dell’INPS Calabria, che hanno creduto sin dal primo momento nel valore sociale di questa iniziativa. La sua lungimiranza e la sua disponibilità hanno reso possibile un modello virtuoso di collaborazione tra associazionismo e pubblica amministrazione, dimostrando che quando si fa rete con il cuore si possono raggiungere traguardi inaspettati”.

Il Direttore Regionale INPS Calabria Giuseppe Greco ha ribadito l’impegno dell’Istituto in un processo di umanizzazione delle sedi. “L’Inps che vogliamo e per cui lavoriamo ogni giorno – ha sottolineato Greco – è un Istituto che sa ascoltare e che non si limita all’erogazione di servizi burocratici, ma si fa carico della dimensione umana del cittadino. Essere vicini alla gente significa oggi abbattere le barriere tra pubblica amministrazione e utenza, trasformando le nostre sedi in luoghi di accoglienza e supporto concreto”.

Commentando poi il prestigioso traguardo europeo, il direttore ha aggiunto: “sapere che un’idea nata per i nostri piccoli utenti e le loro famiglie sia oggi un’eccellenza premiata a livello internazionale ci riempie di orgoglio e conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Questo risultato non rappresenta un punto d’arrivo, bensì un forte stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione su questa rotta, facendo delle nostre sedi dei veri e propri presidi di inclusione, vicinanza e umanità per tutta la comunità”.

Il premio internazionale di Riga rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la comunità di Lamezia Terme e per l’intera rete del Soroptimist d’Italia, ma anche la conferma di quanto la progettualità al femminile possa incidere positivamente sul benessere della collettività, offrendo risposte concrete ai bisogni dei più fragili e delle loro famiglie.