Stretto, Savino (Sottosegretario MEF): “intesa innovativa tra Messina e Reggio Calabria, nuove opportunità per le due Città metropolitane”

“Il protocollo sottoscritto oggi dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile per la nascita dell’Area metropolitana integrata dello Stretto rappresenta un’iniziativa importante e innovativa, che apre nuove prospettive di collaborazione istituzionale e sviluppo territoriale. Due Città metropolitane, appartenenti a Regioni diverse, scelgono di superare i confini amministrativi per affrontare insieme sfide comuni, mettendo a sistema risorse, infrastrutture e opportunità economiche. È un approccio che merita grande attenzione e che può offrire indicazioni utili anche ad altre realtà del Paese”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, con delega alla finanza degli enti locali, commentando la firma dell’intesa tra le amministrazioni di Messina e Reggio Calabria.

“Gli aspetti più interessanti di questo progetto – prosegue Savino – riguardano la capacità di tradurre la collaborazione istituzionale in soluzioni concrete: dalla proposta di un’Agenzia unica per la mobilità all’integrazione dei trasporti marittimi e terrestri, fino alla valorizzazione congiunta dell’offerta turistica, culturale ed economica. Per un territorio che comprende oltre 1,1 milioni di abitanti e più di 200 Comuni, si tratta di un’opportunità significativa per migliorare i servizi, attrarre investimenti e rafforzare la competitività dell’intera area”.

“Le Città metropolitane possono svolgere un ruolo sempre più importante nella programmazione dello sviluppo e nella capacità di intercettare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili. La collaborazione tra amministrazioni è una leva fondamentale in questa direzione. Conto di incontrare quanto prima i sindaci Cannizzaro e Basile, nell’ambito del percorso di confronto che sto promuovendo con tutte le Città metropolitane italiane, per approfondire i contenuti di questa iniziativa e le prospettive che può aprire“, conclude Savino.