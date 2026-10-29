Strasalerno 2026, il reggino Andrea Meduri conquista il podio: terzo posto nella mezza maratona

Il reggino Andrea Meduri conquista il terzo posto assoluto alla Strasalerno Garofalo 2026, una delle manifestazioni più consolidate del calendario nazionale delle mezze maratone, giunta alla sua 31ª edizione. L’atleta del Violettaclub ha completato i 21,097 chilometri del percorso in 1h15’58”, salendo sul podio di una competizione che ha richiamato circa mille partecipanti. Un risultato importante per il podista reggino, tornato a gareggiare sulla distanza dopo cinque mesi dalla sua ultima mezza maratona, disputata in occasione degli Europei Master di Catania. La manifestazione si è svolta in una mattinata dalle temperature tipicamente autunnali, con le strade di Salerno animate da atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, impegnati sia nella gara agonistica sia nelle iniziative non competitive. L’edizione di quest’anno ha assunto inoltre una particolare rilevanza nazionale grazie all’assegnazione dei titoli tricolori ASI, confermando al tempo stesso la presenza dell’appuntamento nel calendario nazionale FIDAL.

La gara: Di Filippo vince, Meduri chiude terzo

La competizione sui 21,097 chilometri è rimasta aperta fino alle battute conclusive, con i primi atleti impegnati nella lotta per le posizioni di vertice. A conquistare la vittoria è stato Guglielmo Di Filippo, portacolori dell’Atletica Isaura Valle dell’Irno, che ha tagliato il traguardo in 1h14’50”. Alle sue spalle si è classificato Giovanni Vitolo, della Carmax Camaldolese, secondo con il tempo di 1h15’04”. Sul terzo gradino del podio è salito Andrea Meduri, capace di completare la prova in 1h15’58” e di conquistare un piazzamento assoluto di rilievo. La prestazione del reggino assume particolare significato considerando il numero dei partecipanti e il livello della competizione. Il risultato conferma la capacità dell’atleta del Violettaclub di confrontarsi con avversari competitivi e di mantenere un rendimento elevato in occasione degli appuntamenti più importanti della stagione.

Il ritorno dopo gli Europei Master di Catania

Per Andrea Meduri, la Strasalerno ha rappresentato anche il ritorno alle competizioni sulla distanza della mezza maratona dopo cinque mesi. L’ultima gara sui 21 chilometri risaliva infatti agli Europei Master di Catania, dove il corridore reggino aveva fermato il cronometro a 1h14’40”. A Salerno, pur facendo registrare un tempo superiore di un minuto e 18 secondi rispetto alla precedente esperienza, Meduri è riuscito a conquistare immediatamente un posto sul podio assoluto, dimostrando di aver conservato una buona condizione atletica e competitività sulla distanza. Il terzo posto ottenuto nella manifestazione campana aggiunge un altro risultato significativo al suo percorso sportivo e rappresenta motivo di soddisfazione anche per il Violettaclub. Un piazzamento che premia il lavoro svolto dall’atleta reggino e conferma la sua capacità di ottenere risultati importanti anche dopo un periodo di assenza dalle gare di mezza maratona.