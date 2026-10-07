Strage 7 ottobre, Meloni: “non dimentichiamo crimini di Hamas. Italia vuole israeliani e palestinesi in pace”

Giorgia Meloni ricorda i fatti del 7 ottobre 2023 condannando i crimini commessi di Hamas e sottolinea l'impegno dell'Italia per un futuro di pace tra israeliani e palestinesi

Giorgia Meloni
Foto Ansa

Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, gli attacchi terroristici di Hamas massacravano uomini, donne e bambini, aggredivano giovani riuniti per ascoltare musica, strappavano persone innocenti alle loro famiglie per trascinarle nella prigionia. Oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la nostra vicinanza ai loro cari, a chi ha subito l’orrore del sequestro e al popolo israeliano“. È quanto dichiarato in una nota dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito all’anniversario della strage del 7 ottobre compiuta da Hamas in Israele.

Il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini – aggiunge il premier -. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ricordarlo significa anche rinnovare l’impegno contro ogni forma di antisemitismo. Proprio in nome della tutela di tutta la popolazione civile coinvolta, non possiamo restare indifferenti davanti alle drammatiche e inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania. La spirale di violenza deve essere interrotta“.

L’Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi un futuro di libertà e dignità, nella prospettiva di due Stati che vivano l’uno accanto all’altro all’interno di confini riconosciuti. Un futuro nel quale il terrorismo non abbia spazio e nessun bambino debba crescere nella paura e nell’odio“, conclude Meloni.

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