Statale 106, al via le attività per i cantieri nel Crotonese: 40 milioni per la sicurezza. Minasi: “presto novità anche sul tratto Catanzaro-Reggio Calabria”

“Accogliamo con grande entusiasmo e soddisfazione la notizia della consegna da parte di Anas delle attività propedeutiche all’avvio dei cantieri per la messa in sicurezza della strada statale 106 ‘Jonica’ nel Crotonese. Un’opera attesa da decenni che oggi, finalmente, vede la luce.” Lo dichiara in una nota la senatrice calabrese della Lega, Tilde Minasi. “L’intervento, che interesserà circa 6,5 chilometri di tracciato tra l’Aeroporto Pitagora di Sant’Anna e lo svincolo di Papanice, rappresenta una vera e propria svolta. Con un investimento di quasi 40 milioni di euro, andremo a migliorare radicalmente le condizioni di sicurezza della circolazione e a ridurre l’incidentalità su un’arteria fondamentale per la vita dei cittadini e per l’economia del territorio. Questa – sottolinea la senatrice – è l’ennesima dimostrazione di come il grande impegno del nostro Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il Sud e per la Calabria si traduca costantemente in fatti, risorse vere e cantieri che si aprono”.

“La messa in sicurezza di tutta la Statale 106 è una priorità assoluta per la Lega e per questo Governo, e il lavoro non si ferma certo al Crotonese – prosegue Minasi – . Grazie alla forte determinazione e alla spinta del Ministro Salvini, infatti, è sempre più vicina anche la fase di progettazione per l’importantissimo tratto che andrà da Catanzaro fino a Reggio Calabria. Stiamo finalmente costruendo, passo dopo passo, una Calabria più moderna, sicura e connessa al resto del Paese. Continueremo a lavorare a testa bassa affinché il Sud abbia le infrastrutture e la dignità che merita“, conclude la senatrice.