SS 106, sopralluogo di Elisa Scutellà con Anas a Corigliano-Rossano dopo gli incidenti mortali: al vaglio nuove misure di sicurezza

Nuove misure di sicurezza al vaglio per il tratto della Statale 106 che attraversa le contrade Toscano e Nubrica, nel Comune di Corigliano-Rossano. Dopo i numerosi incidenti stradali registrati nella zona, alcuni dei quali mortali, si è svolto un sopralluogo congiunto tra i vertici di Anas, i residenti delle aree interessate e la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, che da tempo segue le preoccupazioni degli abitanti. Durante l’incontro sono state prospettate alcune possibili soluzioni da realizzare nel breve periodo, con l’obiettivo di migliorare la visibilità degli accessi e degli incroci e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni. Tra gli interventi illustrati da Anas figurano l’installazione di una segnaletica verticale luminosa ad alto impatto visivo e il potenziamento della segnaletica orizzontale. Le proposte dovranno ora essere valutate insieme all’amministrazione comunale, prima di un’eventuale attuazione.

SS 106, i rischi per i residenti delle contrade Toscano e Nubrica

Il sopralluogo era stato annunciato la settimana precedente dalla rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha raccolto le segnalazioni e le preoccupazioni dei cittadini residenti nelle due contrade di Corigliano-Rossano. Il problema riguarda un segmento della Strada Statale 106 che attraversa direttamente i centri abitati, separando di fatto i quartieri e creando situazioni di particolare pericolo nei punti in cui gli accessi alle abitazioni e gli incroci si immettono sulla carreggiata. Una condizione che espone a rischi sia chi percorre quotidianamente la statale sia i pedoni e gli abitanti della zona, soprattutto nei punti di intersezione con la viabilità locale. La presenza di incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, rende particolarmente urgente l’individuazione di misure capaci di migliorare la sicurezza del tratto interessato.

“Oggi, insieme ai vertici di Anas e ai residenti delle contrade interessate, ho effettuato il sopralluogo preannunciato settimana scorsa, sul tratto della SS 106 che attraversa i centri abitati di Toscano -Nubrica, nel Comune di Corigliano-Rossano”. È quanto dichiara la capogruppo regionale del M5S, Elisa Scutellà, che da tempo si è fatta carico delle preoccupazioni dei residenti delle due contrade.

Le proposte di Anas: segnaletica luminosa e maggiore visibilità degli incroci

Nel corso del sopralluogo, i rappresentanti di Anas hanno illustrato alcune possibili soluzioni da attuare nel breve termine per migliorare le condizioni di sicurezza nel tratto urbano della Statale 106. Tra le ipotesi prospettate figura l’installazione di una segnaletica verticale luminosa ad alto impatto visivo, pensata per richiamare maggiormente l’attenzione degli automobilisti sulla presenza dei centri abitati e rendere più riconoscibili i punti di accesso alla strada. A questo intervento potrebbe affiancarsi il potenziamento della segnaletica orizzontale, con l’obiettivo di aumentare la percezione dei potenziali pericoli lungo la carreggiata. Si tratta, al momento, di proposte che dovranno essere esaminate con l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, chiamata a partecipare alla definizione delle misure necessarie per rendere più sicura e vivibile la zona.

“Le soluzioni indicate”, spiega l’esponente cinquestelle, “dovranno ora essere valutate insieme all’amministrazione comunale, chiamata a fare la sua parte per rendere più sicuro e vivibile il territorio. Per quanto mi riguarda, continuerò a seguire con la massima attenzione la questione, fino a quando non verranno adottate misure concrete e definitive a tutela della sicurezza di chi vive e transita quotidianamente in queste zone. Soprattutto continueremo ad essere sui territori, incontrare i cittadini e lavorare per ottenere soluzioni concrete ai problemi che vivono ogni giorno perché’ questo è il nostro modo di fare e intendere la politica.”

La nuova SS 106 tra Corigliano-Rossano e Crotone e la richiesta di interventi immediati

La questione della sicurezza nelle contrade Toscano e Nubrica si inserisce nel più ampio dibattito sul futuro della Statale 106 e sugli interventi infrastrutturali necessari a migliorare i collegamenti lungo la fascia ionica calabrese. Elisa Scutellà ha infatti richiamato anche l’attenzione sull’iter progettuale e sui finanziamenti relativi al tratto Corigliano-Rossano–Crotone, sottolineando la necessità di continuare a seguire l’avanzamento delle procedure. Allo stesso tempo, la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle ritiene indispensabile intervenire sulle criticità attuali della strada, senza subordinare la sicurezza dei residenti e degli automobilisti ai tempi di realizzazione delle future opere. L’obiettivo indicato è quello di arrivare a provvedimenti concreti per il tratto che attraversa i due centri abitati, mantenendo aperto il confronto tra Anas, amministrazione comunale e cittadini.

“Nello stesso tempo”, conclude la capogruppo, “stiamo seguendo l’iter progettuale e quello relativo ai finanziamenti per il tratto Corigliano-Rossano–Crotone. Ma nell’attesa chi vive e percorre quotidianamente quella strada non può continuare ad aspettare risposte sulla propria sicurezza”.

Il sopralluogo rappresenta quindi un primo momento di confronto operativo sulle possibili misure di prevenzione degli incidenti lungo il tratto della SS 106 che attraversa Toscano e Nubrica. La priorità resta la messa in sicurezza degli accessi e degli incroci, attraverso interventi che possano migliorare la visibilità e richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla presenza dei centri abitati. Per conoscere quali soluzioni saranno effettivamente adottate e con quali tempi sarà necessario attendere le valutazioni congiunte di Anas e amministrazione comunale. Nel frattempo, i residenti continuano a chiedere risposte concrete per una strada che attraversano e utilizzano ogni giorno.