“Sportland Eco Hub”, sport ambiente e sostenibilità con Jill Cooper ai Fortini di Pentimele | INFO

Sport, tutela dell’ambiente, promozione della salute, inclusione e valorizzazione del territorio saranno al centro di “Sportland Eco Hub – Sport, cultura, sostenibilità”, iniziativa in programma il sabato 10 ottobre 2026, per sensibilizzare alla valorizzazione dell’area dei Fortini di Pentimele di Reggio Calabria. L’evento, promosso da Sportland, in collaborazione con Limitess experience, nasce con l’obiettivo di mettere in relazione attività sportiva e tutela del patrimonio naturale, attraverso una giornata dedicata al movimento all’aria aperta, alla conoscenza del territorio e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della mobilità sostenibile.

Il programma prevede il raduno e la partenza alle 9:00 a parco Pentimele, presso Sporting Stelle del Sud, Contrada Armacà, con la sosta al CKC Palestre e la successiva risalita lungo il sentiero panoramico verso i Fortini di Pentimele. Alle 10:00 è previsto l’arrivo ai Fortini, con la visita del sito e la distribuzione dell’eco kit. Alle 11:00 prenderà il via la fase di discesa, denominata “Eco Trek Clean & Plant”, durante la quale i partecipanti saranno coinvolti in attività di pulizia dei sentieri e di raccolta dei rifiuti.

La mattinata proseguirà alle 12:00 con una sosta e un momento di briefing in via Carrera II, prolungamento via Lia, alla presenza del Consiglio della Prima Circoscrizione di Reggio Calabria, per affrontare i temi della sostenibilità, della mobilità e della valorizzazione del territorio. Particolarmente significativa sarà la partecipazione di Jill Cooper, protagonista dell’iniziativa in qualità di madrina e testimonial speciale per l’ambiente e il benessere. La sua presenza contribuirà a sottolineare il legame tra attività fisica, corretti stili di vita e rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa prevede inoltre la piantumazione di alberi ed essenze arboree, rafforzando il messaggio di responsabilità ambientale che caratterizza l’intero progetto. Anche per questo ringraziamo il settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria, e la società Ecologia Oggi. “Sportland Eco Hub intende quindi trasformare lo sport in uno strumento di conoscenza e partecipazione, proponendo un’esperienza capace di unire il piacere dell’attività fisica alla riscoperta di uno dei luoghi panoramici e storici più significativi del territorio reggino”. La manifestazione è gratuita. Il progetto è realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni sportive 2026 – fondo “PAC 2014-2020”.