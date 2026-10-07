Soveria Mannelli, 18enne alla guida con una patente falsa: rischia fino a 30 mila euro di multa

Il giovane ha esibito il documento contraffatto durante un controllo dei Carabinieri: denunciato per uso di atto falso, veicolo sottoposto a fermo. Nel weekend controllate 76 persone e 61 auto, con 21 sanzioni per oltre 8.400 euro

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Patente esibita con la speranza di passare inosservato, ma scoperta essere falsa. È il bilancio più singolare dei controlli condotti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catanzaro. Durante le verifiche sulle arterie principali della provincia, i militari hanno denunciato a piede libero un giovane 18enne sorpreso alla guida di una piccola utilitaria con una patente del tutto falsa, esibita ai militari durante un normale controllo.

Nei suoi confronti, oltre alla denuncia per uso di atto falso, è scattato il fermo del veicolo e una pesante sanzione amministrativa per guida senza patente, che va da 5.100 a 30.000 euro e il fermo del mezzo. Dall’Arma ricordano inoltre che, in caso di recidiva nel biennio, scatta l’arresto fino a un anno e la confisca del veicolo. Il pattugliamento – che ha interessato non solo le vie di comunicazione, ma anche casolari abbandonati e strade secondarie – ha prodotto numeri significativi: 76 persone identificate e 61 veicoli controllati; sono 21 sanzioni al Codice della strada, per un ammontare di 8.405,00 euro di sanzioni; 8, invece, le perquisizioni personali e veicolari.

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