Sondaggio, Conte davanti a Schlein tra gli elettori del Campo Largo: è il nome più indicato per battere Meloni

Un sondaggio riaccende il confronto sulla leadership del campo largo e sul nome che, secondo il suo elettorato, avrebbe maggiori possibilità di competere contro Giorgia Meloni. La rilevazione realizzata da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta assegna a Giuseppe Conte il 38,8% delle indicazioni, davanti a Elly Schlein, ferma al 24,7%. Al terzo posto si colloca Silvia Salis con il 19,6%. Il dato riguarda specificamente gli elettori del campo largo e risponde a una domanda precisa: chi avrebbe più possibilità di battere Giorgia Meloni. Non si tratta quindi di una previsione elettorale né di una stima sulle probabilità effettive di vittoria, ma della percezione espressa dal campione intervistato.

Conte al 38,8%, Schlein al 24,7%

Il risultato più evidente è il distacco tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein all’interno di questa rilevazione. Il presidente del Movimento 5 Stelle raccoglie il 38,8% delle preferenze degli elettori del campo largo, mentre il segretario del Partito Democratico ottiene il 24,7%. La differenza è quindi di 14,1 punti percentuali. Subito dietro si trova Silvia Salis, sindaco di Genova, con il 19,6%. La sua presenza al terzo posto riduce ulteriormente il margine della leader dem sul resto dei possibili protagonisti dell’area progressista. Più distanti gli altri nomi considerati dal sondaggio: Matteo Renzi è indicato dal 5,1%, Angelo Bonelli dal 2,4% e Nicola Fratoianni dallo 0,4%. Un altro 0,4% sceglie un nome diverso, mentre l’8,6% non sa o non risponde.

Il consenso a Conte attraversa anche altri partiti del campo largo

La rilevazione diventa ancora più interessante osservando la provenienza politica delle preferenze. Secondo i dati pubblicati sul sondaggio, Conte raccoglie il 79% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, ma ottiene anche il 35% tra quelli di Alleanza Verdi e Sinistra, il 28% tra gli elettori di Italia Viva e il 20,3% tra quelli del Partito Democratico. Schlein, invece, viene indicata dal 34,9% degli elettori del Pd, dal 30% di quelli di Avs, dal 7,5% degli elettori M5S e dal 12% di quelli di Italia Viva. Il sondaggio mostra quindi come il vantaggio di Conte non derivi soltanto dal fortissimo consenso interno al Movimento 5 Stelle, ma anche da una quota di preferenze provenienti da elettorati diversi all’interno della stessa area politica.

Silvia Salis terza e vicina a Schlein

Un altro dato rilevante è quello di Silvia Salis, che raggiunge il 19,6% e si colloca a poco più di cinque punti dalla segretaria del Pd. Nel dettaglio, Salis ottiene il 28,4% tra gli elettori democratici e il 32% tra quelli di Italia Viva. Quest’ultimo dato è particolarmente significativo perché, nello stesso elettorato, Matteo Renzi viene indicato dal 24%. Il sindaco di Genova emerge quindi come un nome con un proprio spazio nel campo largo, almeno secondo questa specifica rilevazione.

La questione della leadership del centrosinistra resta aperta

Il sondaggio di Only Numbers alimenta un dibattito che resta aperto nel centrosinistra: quello sulla futura leadership della coalizione. La rilevazione fotografata da Porta a Porta mostra una preferenza netta per Conte alla domanda su chi abbia più possibilità di battere Meloni, ma altre indagini recenti hanno prodotto risultati diversi quando la domanda è stata formulata in termini differenti.