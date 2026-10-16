Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fratelli d’Italia davanti al PD, Avs supera la Lega. Tutti i DATI

Il nuovo sondaggio politico di Termometro Politico delinea il quadro delle intenzioni di voto degli italiani a metà ottobre 2026. La rilevazione, realizzata con metodo CAWI attraverso 2.400 interviste raccolte tra il 14 e il 15 ottobre, vede Fratelli d’Italia al primo posto con il 27,5%, seguito dal Partito Democratico al 21,1% e dal Movimento 5 Stelle al 12,5%. Alle spalle delle prime tre forze politiche si collocano Forza Italia e Futuro Nazionale, rispettivamente al 7,5% e al 7,3%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 6,3%. La Lega si attesta invece al 5,3%.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito: 6,4 punti di vantaggio sul PD

Secondo i dati pubblicati da Termometro Politico, Fratelli d’Italia ottiene il 27,5% delle intenzioni di voto, mantenendo la prima posizione nella graduatoria dei partiti. Il Partito Democratico si attesta al 21,1%, con una distanza di 6,4 punti percentuali dalla formazione guidata da Giorgia Meloni. Il Movimento 5 Stelle raggiunge invece il 12,5%, collocandosi al terzo posto. Le tre principali forze politiche risultano quindi separate da distanze significative: tra PD e Movimento 5 Stelle ci sono 8,6 punti percentuali, mentre il divario tra Fratelli d’Italia e M5S è di 15 punti.

Forza Italia al 7,5%, Futuro Nazionale al 7,3%: AVS precede la Lega

Particolarmente ravvicinate le percentuali attribuite a Forza Italia e Futuro Nazionale. Il partito di Antonio Tajani viene stimato al 7,5%, mentre la formazione Futuro Nazionale si colloca al 7,3%, appena due decimi di punto più indietro. Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 6,3% e precede la Lega, che nella rilevazione si attesta al 5,3%. Tra le due forze politiche la distanza è di un punto percentuale. Il dato del Carroccio lo colloca dunque al settimo posto nella graduatoria delle intenzioni di voto rilevate da Termometro Politico.

Azione al 3%, Italia Viva al 2,4%: i dati dei partiti minori

Tra le altre forze politiche, Azione viene stimata al 3,0%, mentre Italia Viva si attesta al 2,4%. Più indietro +Europa, che raccoglie l’1,8% delle intenzioni di voto, e Noi Moderati, all’1,1%. La categoria degli altri partiti raggiunge complessivamente il 4,2%.

Termometro Politico, la classifica completa delle intenzioni di voto

Di seguito tutte le percentuali riportate nel sondaggio realizzato il 14 e 15 ottobre 2026.