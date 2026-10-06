Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fratelli d’Italia cresce, il Pd arretra, stabile il M5S | DATI

Nuovo aggiornamento sul fronte dei sondaggi politici. La rilevazione realizzata da SWG per La7, con stima riferita al 28 settembre 2026, mostra alcuni movimenti negli orientamenti di voto rispetto alla settimana precedente, pur all’interno di variazioni contenute. Il dato più alto resta quello di Fratelli d’Italia, che si attesta al 27,4%, in crescita dello 0,3% rispetto al 27,1% rilevato il 21 settembre. Il Partito Democratico si colloca invece al 20,6%, in calo di 0,2 punti rispetto al 20,8% della settimana precedente. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 12,8%, mentre Futuro Nazionale conferma l’8,0% senza variazioni. Più contenuti i movimenti tra le altre forze politiche, con Forza Italia al 6,9%, Verdi e Sinistra al 6,6% e Lega al 5,1%.

Sondaggi politici SWG, Fratelli d’Italia al 27,4%

Il primo dato che emerge dalla rilevazione SWG è quello di Fratelli d’Italia, stimato al 27,4%. Nella settimana precedente il partito era indicato al 27,1%, con una variazione quindi di +0,3 punti percentuali. Si tratta del movimento più consistente tra le principali forze politiche rilevate nella prima parte del sondaggio, anche se le variazioni settimanali vanno lette tenendo conto del margine di errore indicato dalla stessa rilevazione. Il sondaggio, infatti, riporta un margine di errore statistico dei dati del ±2,8% al livello di confidenza del 95%.

Partito Democratico al 20,6%, calo di due decimali

Alle spalle di Fratelli d’Italia, secondo i dati SWG, si trova il Partito Democratico, che raccoglie il 20,6% delle intenzioni di voto. Il dato della settimana precedente era del 20,8%, con una variazione di -0,2 punti. La distanza tra i valori attribuiti a Fratelli d’Italia e Partito Democratico nella rilevazione del 28 settembre è quindi di 6,8 punti percentuali. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una fotografia delle intenzioni di voto rilevate nel periodo preso in esame dal sondaggio e non di un risultato elettorale.

Movimento 5 Stelle stabile al 12,8%

Nessuna variazione viene invece registrata per il Movimento 5 Stelle. SWG stima il M5S al 12,8%, esattamente lo stesso valore rilevato il 21 settembre. Il Movimento 5 Stelle si conferma dunque, nella fotografia fornita dal sondaggio, al terzo posto tra le singole forze politiche considerate. Il dato presenta una distanza significativa sia dal Partito Democratico che dalle forze immediatamente successive.

Futuro Nazionale conferma l’8%

Tra i dati più significativi della rilevazione figura anche quello di Futuro Nazionale, indicato da SWG all’8,0%. Anche in questo caso non ci sono variazioni rispetto alla settimana precedente, quando la stima era già dell’8%. Il dato colloca Futuro Nazionale dietro Movimento 5 Stelle e davanti a Forza Italia, Verdi e Sinistra e Lega nella graduatoria numerica delle percentuali pubblicate da SWG.

Forza Italia al 6,9%, Verdi e Sinistra salgono al 6,6%

Movimenti contenuti interessano Forza Italia e Verdi e Sinistra. Forza Italia viene stimata al 6,9%, in leggero calo rispetto al 7,0% della settimana precedente. La variazione indicata è quindi di -0,1 punti percentuali. Segno opposto per Verdi e Sinistra, che passa dal 6,5% al 6,6%, registrando un incremento dello 0,1%. Le due forze risultano quindi separate, nella rilevazione SWG, da appena tre decimali.

Lega al 5,1%, perde due decimali

Il sondaggio fotografa anche una lieve flessione della Lega. Il partito viene stimato al 5,1%, rispetto al 5,3% indicato nella rilevazione del 21 settembre. La variazione settimanale è dunque pari a -0,2 punti percentuali. La Lega resta sopra la soglia del 5% nel sondaggio SWG, ma si colloca al di sotto sia di Forza Italia sia di Verdi e Sinistra.

Azione sale al 3,2%

Nella seconda parte della rilevazione compaiono le forze con percentuali più contenute. Azione è stimata al 3,2%, in aumento dello 0,1% rispetto al 3,1% precedente. Il partito registra quindi una variazione positiva contenuta e resta sopra la soglia del 3% nella fotografia offerta dal sondaggio.

Italia Viva stabile al 2,4%, +Europa all’1,7%

Nessun cambiamento viene registrato per Italia Viva, che resta al 2,4%. A muoversi è invece +Europa, che passa dall’1,5% all’1,7%, mettendo a segno un incremento di 0,2 punti percentuali. Si tratta di uno dei rialzi settimanali più marcati in termini di variazione assoluta tra le forze politiche indicate nella seconda parte della rilevazione.

Noi Moderati e Avanti PSI all’1%

Restano invariati anche i dati relativi a Noi Moderati e Avanti PSI. Entrambi vengono stimati all’1,0%, esattamente lo stesso valore della settimana precedente. Per entrambe le forze politiche, quindi, SWG non segnala alcuna variazione tra le rilevazioni del 21 e del 28 settembre.

Altre liste al 3,3%

La categoria “Altre liste” raccoglie complessivamente il 3,3%. Una settimana prima il dato era del 3,5%, con una variazione quindi di -0,2 punti percentuali. La rilevazione non dettaglia ulteriormente, nella grafica fornita, la composizione di questa voce.

Cala la quota di chi non si esprime: dal 28% al 26%

Un altro elemento rilevante riguarda la quota degli intervistati che non esprime una preferenza. Nel sondaggio del 28 settembre il dato è pari al 26%, mentre nella settimana precedente era del 28%. La diminuzione è dunque di 2 punti percentuali. Resta comunque una componente numericamente significativa del campione e costituisce un elemento importante nella lettura complessiva degli orientamenti di voto..

Come è stato realizzato il sondaggio SWG

La rilevazione è stata realizzata da SWG S.p.A. per conto di La7 S.p.A. Secondo la nota metodologica riportata nella grafica, l’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. I rispondenti indicati sono 1.177 e le interviste sono state effettuate tra il 23 e il 28 settembre 2026. Il campione è stato stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. SWG indica un margine di errore statistico del ±2,8%, con un livello di confidenza del 95%.