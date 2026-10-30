Sondaggi politici, la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni: i risultati della nuova rilevazione | DATI

Qual è il livello di fiducia degli italiani nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? A fotografare l’opinione degli elettori è il nuovo sondaggio di Termometro Politico, realizzato con metodo CAWI attraverso 2.700 interviste raccolte tra il 27 e il 29 ottobre 2026. La rilevazione restituisce un quadro articolato, con una quota significativa di cittadini che esprime un giudizio positivo sull’operato della premier e una maggioranza di intervistati che manifesta poca o nessuna fiducia. Nel dettaglio, il 26,8% degli intervistati dichiara di avere molta fiducia in Giorgia Meloni, mentre il 13% afferma di averne abbastanza. Sommando le due risposte, la quota complessiva di chi esprime fiducia nella presidente del Consiglio raggiunge il 39,8%, vale a dire quasi quattro italiani su dieci tra quelli coinvolti nella rilevazione. Sul fronte opposto, il 50,6% dichiara di non avere alcuna fiducia nella premier, mentre il 9,1% risponde di averne poca. Complessivamente, le due categorie rappresentano il 59,7% del campione. Soltanto lo 0,5% degli intervistati non sa o preferisce non rispondere.

Una quota consistente di fiducia elevata nella premier

Un elemento significativo del sondaggio riguarda la distribuzione delle risposte positive. Tra quanti manifestano fiducia nella presidente del Consiglio, la componente prevalente è infatti quella di chi dichiara di averne molta, pari al 26,8%, una percentuale superiore a quella di chi ne esprime abbastanza, ferma al 13%. La rilevazione evidenzia dunque la presenza di una base di consenso personale convinto nei confronti di Meloni, accanto a una parte più ampia del campione che manifesta un giudizio critico. I risultati consentono di distinguere l’intensità delle valutazioni, offrendo una fotografia più dettagliata rispetto a una semplice divisione tra fiducia e sfiducia.