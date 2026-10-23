Sondaggi politici, il campo largo davanti al centrodestra: Meloni cresce, Vannacci perde terreno. De Luca sotto l’1%

Il campo largo resta davanti al centrodestra nei sondaggi politici nazionali, ma la distanza tra i due schieramenti rimane contenuta. Secondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, elaborata il 22 ottobre 2026 sulla base delle rilevazioni realizzate dall’8 al 21 ottobre, la coalizione di centrosinistra si attesta al 44,3%, mentre il centrodestra raggiunge il 42,9%. Il divario è dunque di 1,4 punti percentuali. La rilevazione evidenzia contemporaneamente una ripresa di Fratelli d’Italia, che torna a crescere dopo le precedenti oscillazioni, e una flessione di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che scende sotto il 7%. Tra le novità figura anche l’inserimento di Sud chiama Nord di Cateno De Luca nel calcolo dei consensi delle coalizioni, nell’ambito dell’avvicinamento del movimento al centrodestra nazionale. La formazione politica resta tuttavia, secondo la rilevazione, al di sotto dell’1%.

Sondaggi politici, campo largo al 44,3% e centrodestra al 42,9%

Il dato principale della Supermedia riguarda gli equilibri tra le due principali coalizioni. Il campo largo raggiunge il 44,3%, registrando un incremento di un punto percentuale rispetto alla rilevazione di due settimane prima. Il centrodestra si attesta al 42,9%, con una crescita di 1,7 punti nello stesso periodo. Entrambi gli schieramenti risultano dunque in aumento, ma il centrodestra registra una crescita più consistente, riducendo la distanza dal campo largo. La rilevazione attribuisce inoltre il 6,8% a Futuro Nazionale e il 4% all’area di centro. Si tratta di intenzioni di voto raccolte attraverso una media ponderata di diversi sondaggi nazionali, non di una previsione certa del risultato delle prossime elezioni.

Fratelli d’Italia cresce al 27,9%, il Pd recupera e il Movimento 5 Stelle arretra

Nel confronto tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nazionale, raggiungendo il 27,9% dei consensi. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna 0,6 punti percentuali rispetto alla Supermedia dell’8 ottobre, segnando una ripresa nelle intenzioni di voto. Al secondo posto si mantiene il Partito Democratico, che sale al 20,3%, con un incremento dello 0,3%. La terza posizione è occupata dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che scende al 12,1%, perdendo 0,7 punti. Per Alleanza Verdi e Sinistra, guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, la rilevazione indica invece una sostanziale stabilità: il consenso si attesta al 6,5%, con una flessione dello 0,1%.

Vannacci perde quasi un punto: Futuro Nazionale scende al 6,8% e viene superato da Forza Italia

Tra i movimenti più significativi della rilevazione emerge quello di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che registra una flessione dello 0,8% rispetto all’8 ottobre. La formazione politica passa così al 6,8%, scendendo sotto la soglia del 7% e tornando dietro a Forza Italia, stabile al 7,3%. La Lega rimane invece al 5,6%, senza variazioni rispetto alla rilevazione di due settimane prima. I dati fotografano quindi un cambiamento nei rapporti di forza tra Forza Italia e Futuro Nazionale, con il partito di Vannacci che perde terreno mentre quello guidato da Antonio Tajani mantiene la propria percentuale.

Sud chiama Nord sotto l’1%: il movimento di Cateno De Luca entra nel calcolo del centrodestra

Un elemento di particolare interesse, soprattutto per la politica siciliana, riguarda Sud chiama Nord di Cateno De Luca. La Supermedia introduce da questa settimana nel calcolo delle coalizioni anche alcune formazioni politiche che si stanno gradualmente avvicinando ai due principali schieramenti. Per il centrodestra viene considerato Sud chiama Nord, che nella rilevazione rimane sotto l’1% dei consensi nazionali. La novità riguarda l’inquadramento del movimento nel calcolo complessivo della coalizione e si inserisce nel dibattito sulle prospettive di collaborazione tra la formazione di De Luca e il centrodestra a livello nazionale. L’inserimento nel conteggio della Supermedia non equivale, tuttavia, alla definizione automatica di alleanze amministrative o regionali, che restano questioni distinte rispetto alle intenzioni di voto nazionali. Anche il campo largo vede l’inclusione di nuove formazioni, tra cui Più Uno, Progetto Civico e Avanti-Psi, la cui presenza nelle rilevazioni risulta ancora frammentata o sporadica.

La Supermedia dei partiti: tutte le percentuali

La rilevazione Agi/Youtrend del 22 ottobre 2026 restituisce il seguente quadro delle intenzioni di voto, con le variazioni rispetto all’8 ottobre.

Partito Consenso Variazione Fratelli d’Italia 27,9% +0,6 Partito Democratico 20,3% +0,3 Movimento 5 Stelle 12,1% -0,7 Forza Italia 7,3% invariato Futuro Nazionale 6,8% -0,8 Alleanza Verdi e Sinistra 6,5% -0,1 Lega 5,6% invariato Azione 3,3% +0,1 Italia Viva 2,4% +0,1 +Europa 1,4% -0,3 Noi Moderati 1,1% invariato

La Supermedia delle coalizioni