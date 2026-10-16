Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale al 27,5% e il PD arretra: centrosinistra avanti di misura sul centrodestra | DATI

Nuovi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo il sondaggio Only Numbers per Realpolitik, condotto il 7 e 8 ottobre 2026, Fratelli d’Italia registra un incremento dei consensi e raggiunge il 27,5%, mentre il Partito Democratico arretra al 19,5%. In crescita anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, mentre la Lega perde tre decimi di punto. Le variazioni sono calcolate rispetto alla precedente rilevazione del 1° ottobre e delineano un quadro nel quale, nonostante il vantaggio di Fratelli d’Italia sul PD, il confronto tra le due principali coalizioni rimane particolarmente ravvicinato. Il centrosinistra viene infatti stimato al 42,6%, appena sopra il centrodestra, al 42,4%.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 27,5%: il PD scende sotto il 20%

Nel dettaglio, Fratelli d’Italia guadagna 0,2 punti percentuali rispetto al 1° ottobre, attestandosi al 27,5%. Il partito resta davanti al Partito Democratico, che invece cede due decimi e scende al 19,5%. La distanza tra le due forze politiche raggiunge così gli 8 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle cresce di 0,1 punti e arriva all’11,7%. Non registrano variazioni Forza Italia, che si conferma al 7,5%, e Futuro Nazionale, stabile al 7,0%. Segno positivo anche per Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagna un decimo e si porta al 6,8%. Andamento opposto per la Lega, che perde 0,3 punti percentuali e scende al 6,3%.

Azione e +Europa in crescita, stabile Italia Viva

Tra le forze politiche con percentuali più contenute, Azione guadagna un decimo e raggiunge il 3,3%, mentre Italia Viva rimane stabile al 2,3%. Un incremento di 0,2 punti percentuali porta +Europa al 2,0%, mentre Noi Moderati cresce di un decimo, attestandosi all’1,1%. La voce relativa agli altri partiti registra invece una flessione di 0,3 punti, scendendo al 5,0%.

Sondaggi Only Numbers, tutte le percentuali dei partiti

Ecco il quadro completo delle intenzioni di voto rilevate da Only Numbers per Realpolitik il 7 e 8 ottobre 2026, con le variazioni rispetto al sondaggio del 1° ottobre.

Partito Consensi Variazione Fratelli d’Italia 27,5% +0,2 Partito Democratico 19,5% -0,2 Movimento 5 Stelle 11,7% +0,1 Forza Italia 7,5% Stabile Futuro Nazionale 7,0% Stabile Alleanza Verdi-Sinistra 6,8% +0,1 Lega 6,3% -0,3 Azione 3,3% +0,1 Italia Viva 2,3% Stabile +Europa 2,0% +0,2 Noi Moderati 1,1% +0,1 Altri partiti 5,0% -0,3

Centrosinistra al 42,6%, centrodestra al 42,4%: coalizioni separate da 0,2 punti

Il dato sulle coalizioni mostra un equilibrio particolarmente ravvicinato. Secondo la rilevazione, il centrosinistra, considerando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, +Europa e Progetto Civico, raggiunge complessivamente il 42,6%. Il centrodestra, composto nel calcolo da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, si attesta invece al 42,4%. La differenza è dunque di appena 0,2 punti percentuali a favore del centrosinistra, un margine estremamente contenuto che non permette, in assenza delle informazioni sull’incertezza statistica della rilevazione, di individuare un vantaggio significativo di una coalizione sull’altra.

Indecisi e astenuti al 43,9%: cresce la quota di chi non esprime una preferenza di voto

Uno degli elementi più rilevanti del sondaggio riguarda la quota di indecisi e astenuti, che sale al 43,9%, registrando un incremento di 1,7 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Si tratta di una variazione superiore, in termini di punti percentuali, a quelle registrate dai singoli partiti e che evidenzia il peso della componente dell’elettorato che non esprime una preferenza nelle intenzioni di voto. Nel complesso, il sondaggio Only Numbers per Realpolitik descrive una situazione caratterizzata da piccoli spostamenti nei consensi dei partiti, una distanza di otto punti tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico e un sostanziale equilibrio nelle percentuali attribuite alle due coalizioni.