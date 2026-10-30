Sondaggi politici, Fratelli d’Italia domina la scena: Meloni stacca tutti, il Pd insegue e il M5S resta sul podio

Fratelli d’Italia si conferma nettamente il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Termometro Politico, realizzato con metodo CAWI attraverso 2.700 interviste raccolte tra il 28 e il 29 ottobre 2026. La rilevazione fotografa uno scenario politico che vede il partito di Giorgia Meloni saldamente al comando, con un vantaggio consistente sul Partito Democratico e sul Movimento 5 Stelle. Secondo i dati del sondaggio, Fratelli d’Italia raggiunge il 28,1%, confermandosi la principale forza politica nazionale. Il Partito Democratico si attesta al 20,8%, con un distacco di 7,3 punti percentuali dalla formazione della presidente del Consiglio. Sul terzo gradino del podio si colloca il Movimento 5 Stelle, al 12,5%, che completa il gruppo dei tre partiti con consensi a doppia cifra.

Forza Italia davanti a Futuro Nazionale, AVS supera la Lega

Alle spalle delle prime tre forze politiche, il sondaggio evidenzia una competizione più ravvicinata. Forza Italia raggiunge il 7,5%, collocandosi al quarto posto, mentre Futuro Nazionale si attesta al 7,1%. Segue Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,3%, che precede la Lega, ferma al 5,6%. Il dato evidenzia una distanza di 0,7 punti percentuali tra le due formazioni, con AVS che nella rilevazione si posiziona davanti al partito di Matteo Salvini.

Azione, Italia Viva e gli altri partiti

Più distanziate le altre formazioni politiche. Azione raccoglie il 2,9% delle intenzioni di voto, mentre Italia Viva si ferma al 2,4%. Seguono +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1%. La categoria degli altri partiti raggiunge complessivamente il 4,2%.