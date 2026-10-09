Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce e il Pd avanza. Calano Movimento 5 Stelle e Vannacci | DATI

Il nuovo sondaggio politico SWG, realizzato per il Tg La7 e aggiornato al 5 ottobre 2026, mostra piccoli cambiamenti negli orientamenti di voto degli italiani rispetto alla precedente rilevazione del 28 settembre. Fratelli d’Italia registra un incremento e si attesta al 27,7%, mentre il Partito Democratico guadagna un decimo di punto e raggiunge il 20,7%. Segnali differenti arrivano dal Movimento 5 Stelle, che scende al 12,6%, e da Futuro Nazionale, la formazione politica di Roberto Vannacci, che passa dall’8% al 7,8%. Crescono invece Forza Italia, che raggiunge il 7,1%, e la Lega, che sale al 5,2%. Le variazioni settimanali sono contenute e devono essere interpretate tenendo conto del margine d’errore statistico della rilevazione. Un altro dato riguarda la quota di intervistati che non esprime una preferenza di voto, salita dal 26% al 29%.

Sondaggi politici SWG, Fratelli d’Italia sale al 27,7%

Secondo i dati diffusi da SWG, Fratelli d’Italia passa dal 27,4% del 28 settembre al 27,7% del 5 ottobre, registrando una crescita di 0,3 punti percentuali. Il partito di Giorgia Meloni mantiene così il valore più elevato tra le forze politiche rilevate dal sondaggio. Anche il Partito Democratico registra un incremento, seppur più contenuto. La formazione passa dal 20,6% al 20,7%, guadagnando 0,1 punti percentuali. La distanza tra i due partiti risulta quindi pari a 7 punti percentuali, rispetto ai 6,8 della settimana precedente. Questi dati descrivono le intenzioni di voto rilevate nel campione intervistato e non costituiscono una previsione del risultato delle prossime elezioni.

Movimento 5 Stelle in calo, Futuro Nazionale di Vannacci perde terreno

La rilevazione segnala una lieve flessione per il Movimento 5 Stelle, che passa dal 12,8% al 12,6%, con una variazione negativa di 0,2 punti percentuali. Lo stesso arretramento riguarda Futuro Nazionale, che scende dall’8% al 7,8%. Per entrambe le formazioni, quindi, il sondaggio registra una riduzione di due decimi di punto rispetto alla settimana precedente. Si tratta di variazioni limitate, che non consentono, da sole, di individuare un cambiamento consolidato nelle preferenze elettorali.

Forza Italia cresce al 7,1%, sale anche la Lega

Tra le forze politiche che migliorano la propria stima figura Forza Italia, che passa dal 6,9% al 7,1%, con una crescita di 0,2 punti percentuali. Il partito registra così una variazione positiva rispetto alla rilevazione precedente. Anche la Lega mostra un lieve incremento, passando dal 5,1% al 5,2% e guadagnando 0,1 punti percentuali. Nel complesso, il sondaggio segnala dunque variazioni positive per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre Futuro Nazionale registra una lieve flessione.

Alleanza Verdi e Sinistra stabile, in calo Azione e Italia Viva

La rilevazione SWG registra una sostanziale stabilità per Alleanza Verdi e Sinistra, che resta al 6,6%, senza variazioni rispetto al 28 settembre. Tra le altre formazioni politiche, Azione passa dal 3,2% al 3,1%, perdendo un decimo di punto. Analoga variazione per Italia Viva, che scende dal 2,4% al 2,3%. In lieve diminuzione anche +Europa, che passa dall’1,7% all’1,6%. Restano invece invariati Noi Moderati, all’1%, e Avanti PSI, anch’esso all’1%. La voce Altre liste si mantiene al 3,3%, lo stesso valore della precedente rilevazione.

Sondaggi politici, come è stata realizzata la rilevazione SWG

Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.A. per conto di La7 S.p.A., attraverso una rilevazione condotta tra il 30 settembre e il 5 ottobre 2026. La metodologia utilizzata è mista, con interviste CATI-CAMI-CAWI, su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. Secondo la nota metodologica riportata nelle immagini diffuse da SWG, sono stati 4.231 i non rispondenti. Il campione è stato stratificato per area geografica e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dichiarato è del 2,8%, con un livello di confidenza del 95%.

Queste caratteristiche sono importanti per interpretare correttamente i risultati: oscillazioni di pochi decimi di punto tra due rilevazioni non dimostrano necessariamente un cambiamento effettivo nell’orientamento degli elettori. Accanto alle variazioni dei singoli partiti, il dato da osservare nelle prossime rilevazioni sarà anche quello relativo al 29% degli intervistati che non esprime una preferenza, un elemento significativo del quadro delle intenzioni di voto.